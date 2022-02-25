Несмотря на отсутствие санкций против потребительской электроники российские магазины взвинтили на неё цены

Национальная валюта дешевеет, а доступ к высокотехнологичной сфере сильно ограничен. Пока дядюшка Сэм разрешил нам покупать смартфоны и микроволновые печи, но всё может измениться крайне быстро, а список пересмотрен в самое ближайшее время. Если вы обратите внимание на график, то увидите, что курс национальной валюты за неделю вырос с 77 рублей до 87 рублей. Повторимся, что никто не знает, как ситуация изменится к вечеру, но пока это +10%, что не является критичным ни для банковской, ни для частной сферы. Правительство утверждает, что массового подорожания не будет, поскольку с бизнесом провели масштабные консультации, позволяющие надеяться на плодотворное сотрудничество.

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И вот здесь и начинается самое интересное, ведь многие российские торговые сети тут же взвинтили цены на электронику и бытовую технику на 30%. Первой о сюрпризе для жителей РФ сообщил глава сети DNS. Дмитрий Алексеев решил порадовать потенциальных покупателей в 4 часа утра, дабы проснувшиеся получили хороший заряд бодрости на целый день. По его словам, сегодня происходит борьба с дефицитом. Видимо, борьба шла всю ночь, потому что на сайте спешно меняли цены. Так, если ещё вчера iPhone 12 на 128 Гб стоил 70 тысяч рублей, то сегодня он обойдётся вам в 91 тысячу. И без того дорогостоящий MacBook Pro 14, который вчера стоил 190 тысяч, сегодня можно купить за 247 000 рублей.

А вот Ситилинк пока молчит. Это не значит, что через пару часов цены не вырастут и там, но пока представители ритейлера отмалчиваются. Они заявили, что будут стараться предлагать покупателям максимально выгодные цены, но ничего не могут гарантировать. Также будут продолжаться акции, а скидка на популярные товары никто не отменял.

В Эльдорадо уже сейчас думают о повышении цен на свою продукцию. Отмечается, что покупательский спрос вырос, но всё это пока не превышает традиционных праздничных покупок, которые делают жители РФ в канун 23 февраля и 8 марта. Представитель торговой сети прямо заявил, что цены устанавливаются с учётом рыночных трендов, это значит, что в текущую стоимость уже заложены некоторые риски, поэтому какое-то время на цене электроники и бытовой техники кризис не отразится. Одновременно с этим указывается влияние коронавируса, о котором в последние дни все, похоже, вообще забыли.

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Возвращаясь к DNS отметим, что в качестве главных причин называют военные действия на Украине и падение курса рубля. При этом повторяется одна и та же мантра о проблемах с поставками и санкциях. Если вы внимательно читали наш последний материал, то знаете, что гражданский сектор не ограничивался, поэтому такое поведение DNS надолго останется в памяти потребителей, а сеть может растерять потенциальных покупателей. Ну и на сладкое, глава DNS не исключил, что цены могут подрасти ещё.