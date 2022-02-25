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США ввели санкции против РФ – часть электронной и высокотехнологичной продукции запрещена к экспорту
Что попало с санкционный список
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Для многих лидеров государств последние дни выдались тяжёлыми. Судя по всему, не спит и Байден, который весь вчерашний день обдумывал санкции против РФ. Сегодня можно сказать с уверенностью, что это ещё не конец, но первые ласточки уже кажутся настоящими слонами в перьях. Так, в первую очередь были заморожены активы нескольких крупных банков, включая Совкомбанк, ВТБ, Новикомбанк и Открытие. Кроме того, были тщательно проанализированы структуры, так или иначе связанные с этими банками, поэтому все действующие запреты касаются многочисленных сыновей и дочек этих банков. Речь идёт о платёжных системах и компаниях, который разрабатывают высокотехнологичную продукцию или компьютерное программное обеспечение. Кстати, санкции могут коснуться и ритейлера Озон, который в 2021 году купил Оней-банк, переименовав его в Озон-банк (приёмный ребёнок Совкомбанка). Но это неточно. Учтите, что акции Озон торгуются на NASDAQ в США, поэтому ждать хороших новостей не приходится.

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Следом подтянулись санкции против высокотехнологичной сферы. США и союзники решили сделать всё для снижения эффективности космической и оборонной промышленности РФ. С этой целью вся подлежащая под использование на военных предприятиях продукция должна получить лицензию в Министерстве торговли, прежде чем будет отправлена в Россию. Список длинный, но часть его это: морское оборудование, телекоммуникации, различные сенсоры и микроэлектроника, а также товары для авиационной сферы. Есть запрос поступит от гражданских объектов, которые пояснят необходимость покупки (например, безопасность гражданских перевозок), то лицензия может быть рассмотрена и одобрена.

Предполагается усиление контроля за подобной продукцией, которая по различным каналам теперь может поступать в РФ через третьи страны. Нарушителей будут сурово карать. Следить будут и за лицензионным программным обеспечением, которое покупают те или иные структуры в РФ. Скорее всего, военные и связанные с попавшими по санкции компании потеряют доступ к ключевому ПО, без которого сегодня невозможна нормальная работа и предоставление услуг. 14 государственных структур отрезали от финансирования. Это и Сбербанк, и РЖД, и Ростелеком, и Газпром. Всего в списке 14 наименований.

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Отдельно отмечается, что экспорт полупроводниковой продукции и ПО в гражданский сектор разрешён. Это значит, что вы сможете купить лицензионную версию Windows 11 без особых проблем. Поскольку электроника и бытовая техника пока не значится в санкционном списке, то проблем с её поставками в РФ не ожидается. Стоит помнить, что ситуация развивается быстро, поэтому данная информация может быть актуальная всего несколько дней или даже меньше.

#санкции
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