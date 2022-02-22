Майнеры смогут получить 100% хешрейта, что негативно скажется на цене видеокарт

Появление защиты NVIDIA LHR на видеокартах нового поколения стало настоящим вызовом для майнеров. Кто-то уверял нас в том, что блокировку хешрейта расколют уже через пару дней, но на деле всё обернулось тем, что финальная версия просуществовала больше восьми месяцев. При этом наиболее ощутимый удар пришёлся на первые несколько месяцев после начала продаж, ведь тогда хешрейт на подобных видеокартах составлял около 50% от возможного. Спустя какое-то время майнерам удалось отбить у NVIDIA 15%, а после только улучшить положение. Некоторые версии программ для добычи Эфира сегодня позволяют получать до 74% хешрейта. Похоже, недавно один из любителей криптовалюты полностью отключил замысловатый алгоритм LHR.

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Утилита получила название «NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker», но пока не была выложена в открытый доступ. Авто отмечает, что это продвинутый инструмент прошивки BIOS, который реализуется за счёт анализа способа блокировки и удаление его с последующей прошивкой. Всё это приводит к тому, что с использованием специальных драйверов удаётся вернуть максимально возможный хешрейт без каких-либо негативных последствий. По словам автора, при желании процесс можно откатить, а после прошить видеокарту оригинальной версией BIOS. Теоретически, это может понадобиться перед продажей или в случае обращения в магазин по гарантии.

Также есть информация о том, где брать драйверы для того или иного графического чипа. Автор утилиты RTX Unlocker утверждает, что все они будут расположены на частных серверах, где их сможет скачать любой желающий. В данном случае есть вероятность поймать вместе с программным обеспечением скрытый майнер или другой вирус, но на то это и риск, ведь награда способна покрыть все издержки. Эксперты полагают, что если речь идёт о специализированной версии драйвера, то с высокой долей вероятности видеокарта перестанет поддерживать запуск игр и другие базовые функции. Если для промышленного майнинга это вполне допустимо, то прошивать свою единственную видеокарту не рекомендуется.

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Автор RTX Unlocker указал в качестве публичного релиза 26 февраля. По ссылке вы сможете изучить подробности работы программы и подготовить своё железо к прошивке. Также он предлагает ознакомиться с тестами, в которых указан хешрейт нескольких видеокарт после разблокировки. Например, GeForce RTX 3060 будет выдавать 49 MH/s, GeForce RTX 3070 сможет разогнаться до 57 MH/s, а мегапопулярная GeForce RTX 3080 – до100 MH/s. Если всё это окажется правдой, то цены на видеокарты могут пойти вверх даже несмотря на то, что курс Эфира снижается, ведь подобные манипуляции позволят на ровном месте получить дополнительные 30% к производительности, а в некоторых случаях и привести работу графических чипов в норму. Проблема здесь в том, что не все видеокарты одинаково хорошо разблокируются при помощи существующих программ, поэтому полное избавление от алгоритма LHR может изменить статус-кво на рынке графических чипов.