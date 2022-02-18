Очередная версия Gminer позволила отбить у системы ещё немного хешрейта

Противостояние алгоритма снижения хешрейта NVIDIA LHR и майнеров длилось весь 2021 год. Пока Лиза Су сидела в сторонке, Джесен Хуанг подкинул командам разработчиков программ для добычи Эфира сложную задачку. Через несколько месяцев хакерам удалось подобрать правильные настройки, что позволило увеличить эффективность добычи до 70%. На самом деле это было только начало борьбы, ведь вместе с частичной разблокировкой хешрейта майнеры получили нестабильную систему, которая постоянно меняла напряжение, что убивало видеокарты быстрее, чем перепады напряжения на соседней подстанции. Со временем программу удалось отладить, но противостояние явно не закончено.

реклама

Недавно вышло несколько редакций популярной программы Gminer, которая получила массу полезных функций. Стоит понимать, что чаще всего разработчики подобных утилит стараются не отставать от конкурентов, поэтому некоторые функции уже реализованы в других программах, тогда как отдельные являются новинками. В данном случае это не так важно, но Серёга Солёный решил в очередной раз прорекламировать Gminer 2.78, поэтому остановимся на том, что это не лучшая программа для добычи криптовалют, ведь назвать лучшую просто невозможно. Здесь мы столкнёмся с целой армией фермеров, которые привыкли к цветовой гамме и настройкам. Но вернёмся к нашему материалу.

В последнее время всё чаще звучит желание деанонимизировать майнеров. Сделать это можно при помощи уникальных сигналов, поступающих во время добычи. Так вот, среди действительно полезных функций Gminer 2.78 – скрытие своего IP, что позволяет копать Эфир даже в Китае. Кроме того, утилита научилась настраивать хешрейт на заблокированных видеокартах NVIDIA в автоматическом режиме. Серёга предлагает запустить работу на пару часов, а после использовать оптимально подобранное значение в дальнейшей работе. Тестовый риг из видеокарт GeForce RTX 3060 после двух часов авторежима улучшил хешрейт с 70% от возможного до 74%. Это отличные показатели, которые позволяют владельцам большого количества ферм увеличить прибыль.

Со своей стороны отметим, что многие майнеры либо редко обновляют специализированные утилиты, либо вообще этого не делают. Они запускают работу на стабильной версии и копают 24/7 на протяжение недель и даже месяцев. Это значит, что подобная информация может пригодиться только тем, кто собирает новую ферму, либо обслуживает текущую, отключив временно её от сети. Задумайтесь, если вы начнёте перенастраивать ферму после выхода каждой новой версии Gminer, то потеряете гораздо больше денег, чем выиграете. Кроме того, пулы выплачивают вознаграждение за мощность системы за определённый период времени. Если вы не вовремя отключились, то можете и вовсе ничего не получить. И всё же, дополнительные 4% на фоне пары десятков видеокарт выглядят весьма интересно.

анонсы и реклама -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 уже дешевле 100 тр Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>



