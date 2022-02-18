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Блогер, говоривший об аскетизме, купил дом за $3 млн и Taycan Turbo S, чем разочаровал миллионы подписчиков

Сам блогер вещает о социальных ценностях, сидя в шикарном доме и автомобиле за 200 000 долларов
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В последние годы на различных платформах появились сотни и даже тысячи популярных блогеров, которые имеют миллионы подписчиков, подсадив на свой контент целые страны и континенты. Кто-то нашёл своё призвание в скрытом рекламировании смартфонов или компьютерной техники. Это вполне безобидное явление, но есть и такие, кто пытается завоевать доверие слушателей при помощи политических или социальных роликов. Это так называемые активисты, которые уже поставили Западный мир в трудное положение. Толерантность зашкаливает, а из каждого утюга там рассказывают о правах меньшинств и афроамериканцев. Практика отмены поставила крупные игровые студии кинематограф и многих других создателей развлекательного контента перед сложным выбором, а скандалы преследуют голливудских актёров, разрушая карьеры звёзд за считанные часы. 

Поскольку популярность подобных каналов растёт, число подписчиков у наиболее активных товарищей тоже увеличивается. Одним из тех, кто вызывает у миллионов американцев благоговейный трепет, является некий ХасанАби (полное имя Хасан Пайкер), проживающий в Лос-Анджелесе. Если его коллеги бойкотируют церемонию Оскар и требуют от игровых студий нанять на работу больше чёрных женщин, то этот паренёк нашёл себя в политических обзорах. Он активно критикует существующую власть, обличая миллиардные траты на оружие и войны по всему миру. ХасанАби весьма активен, а его подписчики считают его образом для подражания. Многим он кажется социалистом, но, как оказалось, паренёк просто волк в овечьей шкуре. 

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Всё началось полгода назад, когда ХасанАби купил себе небольшой домик за 3 миллиона долларов в Западном Голливуде. Тогда блогеру удалось отбиться от недовольных, ведь ему где-то нужно жить. По словам ХасанАби, его контент бесплатный, а сам он не Иисус, и не может обходиться без комфорта. Подписчики успокоились, но текущая покупка грозит исходом большей части слушателей. Пару дней назад стало известно, что блогер купил себе новую Taycan Turbo S за 200 000 долларов. Это взорвало сообщество фанатов блогера. Мнения разделились, но большинство подписчиков требует от парня объяснений, угрожая отписаться от его роликов. 

Сам ХасанАби пытается объяснить свою покупку, но владельцу дома за 3 миллиона долларов не понять обычных работяг, которые даже за всю жизнь не заработают такую сумму. Часть подписчиков уже ушла, но резонанс и скандал привели к тому, что блогер стал ещё более популярен. За несколько дней число просмотров роликов увеличилось, а значит у парня не всё так плохо, как могло быть. Вполне возможно, что благодаря риторике подписчиков и их громким крикам, он вскоре сможет позволить себе что-то более солидное, например, Lamborghini Aventador Ultimae. Ну а пока ХасанАби вынужден довольствоваться дешёвым Taycan Turbo S за 200 тысяч.

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