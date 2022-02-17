По мнению Герберта Дисса, создать полноценную технологию автопилотирования без использования LiDAR невозможно

Многие эксперты полагают, что самой главной технологией ближайших лет станет автономное вождение. Машины уже давно способны взять под контроль автомобили, но дорога – это непредсказуемое место, где есть множество новичков, нарушителей правил дорожного движения и даже тех, кто находится за рулём под действием алкогольных или наркотических средств. Мало того, человек на дороге и вовсе может отвлечься на звонок по телефону или оповещение компьютера. Всё это сильно усложняет создание полноценной системы автопилотирования, но технологии не стоят на месте, а миллиарды долларов, которые туда вливаются, вскоре должны принести свои плоды.

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Ещё несколько лет назад Илон Маск заявил, что вот-вот запустит собственный аналог автопилота под названием Full Self-Driving (FSD). Сказано – сделано. Уже вскоре тысячи жителей США смогли получить продвинутую технологию, правда стоило это дополнительные 10 000 долларов. Как после оказалось, FSD не имеет ничего общего с автопилотом, поскольку предлагает весьма скромные функции, а водитель всё это время должен не только находиться за рулём, но и быть готовым перехватить управление в свои руки. В 2021 году случилось несколько громких аварий, во время которых владельца автомобилей Tesla вообще не находились физически у руля.

Илону Маску удалось сдержать натиск прессы. Каким-то образом он урегулировал претензии истцов (отвалил мешок денег), что позволило и дальше проводить тестирования. Одновременно с этим больше полномочий получила камера в салоне, которая теперь будет фиксировать перемещение водителя во время движения, что позволит Tesla более эффективно защищать свои права в судебном порядке. Куда как вы думаете идёт прямая запись всего, что происходит в салоне Tesla?

FSD развивается крайне медленно, а сам Илон Маск уже несколько раз заявлял о том, что она будет готова к концу года. С тех пор прошло как минимум 3 года, поэтому ожидать, что уже в 2022 году автопилот Tesla будет соответствовать 3 уровню не приходится. По мнению Генерального директора Volkswagen Герберта Дисса, главная причина в том, что Илон Маск экономит на мелочах. Автомобили Tesla стоят больше 100 000 долларов, а система автопилота полагается на обычные камеры. Гербет Дисс призвал главу Tesla пересмотреть тупиковый подход, поскольку для реализации автономного вождения нужна сложная система LiDAR.

Вполне возможно, что Илон Маск осознаёт необходимость установки LiDAR, но всеми силами пытается натянуть старые камеры на новую технологию. Представьте себе какой разразится скандал, когда станет ясно, что все выпущенные автомобили, включая машины 2022 года, непригодны для автономного вождения и никогда не получат полноценную FSD. Отрицать заслуги Илона Маска было бы неверным, но его упорство сильно тормозит появление технологии автопилотирования.

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Почитать некоторые из высказываний Герберта Дисса можно по ссылке. Он рассказывает о том, какие шаги предпринимает Volkswagen, а также смотрит на технологию автономного вождения с оптимизмом.