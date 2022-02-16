Можно ли купить видеокарту после майнинга, а после использовать её без проблем? Давайте разбираться

Вчера наши читатели могли изучить материал, в рамках которого обсуждалась целесообразность покупки видеокарт серии GeForce GTX 1080 Ti после майнинга. Тема действительно актуальная, а уместить её в небольшой материал не представлялось возможным. Именно поэтому сегодня мы продолжим. Крайне советуем нашим читателям не рубить с плеча, ведь в наше время даже такая старая видеокарта, как GeForce GTX 1080 Ti стоит около 50 000 рублей. Будет глупо купить её, а уже через несколько недель выбросить на помойку. Блогер VIK-off отмечает, что к нему часто приносят видеокарты именно обычные пользователи. Они попадаются на уловки нечестных майнеров, поскольку видят только красивую оболочку, в то время как нужно заглядывать намного глубже.

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Если вы планируете купить GeForce GTX 1080 Ti, то прежде всего предупредите владельца, что после тестов хотите видеокарту разобрать. Если майнер откажется, можете сразу же переходить к другому лоту, ведь вас хотят обмануть. Запомните, все майнеры так или иначе знают о состоянии продаваемых видеокарт. Мало того, многие избавляются от них намеренно, поскольку видят, что карта уже не держит высокие тактовые частоты. Это ещё не баги, когда из-за тех или иных проблем будет вылетать система, но уже вскоре артефакты изображения сменит странный запах, а вскоре сгорит и сама видеокарта.

Присмотритесь к основным элементам питания. Они должны быть чистыми. Вы сразу поймёте, что у карты неприятности, когда увидите подгорелые контакты и проблемные конденсаторы. Часть из всего этого можно починить, но в таком случае сама видеокарта должна стоить дешевле. Особенно опасается нагара вокруг графического чипа. Если он есть, лучше сразу отдавайте карту владельцу. Проблема здесь куда серьёзнее. Вполне возможно, что видеокарта прослужит ещё не один год, но она точно не сможет держать высокие тактовые частоты, а вам придётся забыть о попытках разгона. Если вы готовы рискнуть, то хотя бы просите скидку. Майнеры не хуже вас разбираются в подобных делах, поэтому предпочтут отдать карту специалисту, чем потом прятаться от школьника и его разгневанного отца.

Изучите состояние термопасты. Это позволит понять, насколько сильно грелась карта, а также оценить эффективность системы охлаждения и её прилегание к графическому чипу. Не берите видеокарту, у которой из-за деформации наблюдается недостаточный прижим системы охлаждения к кристаллу. Обратите внимание на термопрокладки. Они не должны быть сухими, ведь в таком случае их эффективность падает до нуля, а сами они больше вредят, чем помогают. Хорошо, если майнер озаботился обо всех этих элементах перед продажей. В случае, если вы найдёте много проблем, то стоит указать на них продавцу, после чего потребовать скидку или попросить всё устранить.

Лучше всего покупать карту, у которой нет проблем ни с синтетической, ни с визуальным осмотром. Она будет служить вам много лет, хотя иногда даже профессиональный осмотр ничего не гарантирует. Нужно понимать, что покупка видеокарты после майнинга – это кот в мешке. Если вам хотя бы немного позволят заглянуть в этот мешок, то пользуйтесь этой возможностью по полной.

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