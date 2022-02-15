Многие видеокарты ощутимо подешевели, но самые большие скидки ещё впереди

Нет никаких сомнений, что видеокарты дешевеют. Об этом говорит последняя статистика по европейским магазинам. Проблема в том, что перед нами обобщённые данные, а значит узнать о распределении по конкретным графическим чипам не представляется возможным. Вполне возможно, что статистика вышла в плюс за счёт дорогостоящих GeForce RTX 3080, ведь бюджетные модели NVIDIA и AMD теряют в цене крайне медленно. Можно сколько угодно анализировать европейский рынок, вот только это никак не повлияет на ситуацию в российских магазинах. Именно поэтому мы как следует изучим текущие предложения и сделаем выводы.

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Вообще сейчас не лучшее время для покупки видеокарты, ведь Эфир топчется на месте, а инвесторы вот-вот начнут сливать криптовалюту. Это отразится на ценах на видеокарты, которые могут пойти вниз. Но, если видеокарта нужна вам здесь и сейчас, то самым дешёвым вариантом будет Radeon RX 6500 XT. За 27 тысяч рублей – это один из лучших вариантов на рынке. Хотите играть во все игры на средних, но не хотите тратить на это целое состояние? Тогда ваш выбор Radeon RX 6500 XT.

Не верите в способность AMD выпускать стабильные драйвера и качественные продукты? В таком случае ваш удел – GeForce GTX 1660. Это хорошая и современная видеокарта, вот только Radeon RX 6500 XT почти идентична по производительности, но стоит на 13 000 дешевле. Покупайте GeForce GTX 1660 только в том случае, если вы фанат NVIDIA и не можете жить без зелёной наклейки на видеокарту. Во всех остальных случаях советуем думать головой, ведь иногда выгодные предложения ближе, чем кажется.

GeForce GTX 1660 SUPER безальтернативна. За 50 тысяч у NVIDIA нет ничего быстрее. Модель производства ASUS получила скидку в 33%, что делает её одной из наиболее выгодных на рынке. И снова сюрприз от AMD: заплатив ещё несколько тысяч рублей вы получаете гораздо более мощную Radeon RX 6600. Видеокарта тихая, нетребовательная к блоку питания и почти не греется. Если вы лишены предубеждений, то лучшей видеокарты не найти.

Поскольку нас читают пользователи с разным достатком, то приходится констатировать, что следующая самая выгодная видеокарта – это Radeon RX 6700 XT. Пожалуй, это одна из самых мощных видеокарт на рынке стоимостью до 90 000 рублей. Немного дороже есть несколько моделей этой же серии, но ощутимый прирост в скорости даёт только GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта производства Palit имеет огромный потенциал и задел на будущее. Она стоит немалые 104 тысячи рублей, но даже через несколько лет вы сможете наслаждаться её мощью и скоростью.

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Для бескомпромиссных геймеров есть GeForce RTX 3080. Потратить 133 тысячи рублей себе может позволить далеко не каждый, но если вы всё же решились на такой шаг, то позаботьтесь о мощном блоке питания с запасом прочности и соответствующей системе. Будет странно выглядеть, если вы с трудом наскребли денег на Core i3, но взяли в кредит GeForce RTX 3080. В таких делах лучше сохранят баланс, ведь потери в производительности от такой сборки вас точно не порадуют.