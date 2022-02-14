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Падение цен на видеокарты происходит медленно, а улучшить положение может криптозима – Wccftech
Видеокарт на европейский рынок приходит много, но цены опускаются медленно
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Ситуация с видеокартами настолько странная, что аналитики не способны выработать единую позицию даже по такому простому вопросу, как доступность на рынке. Вначале эксперты вещают нам о том, что в Европу пришло большое пополнение, а полки ломятся от падающих с них видеокарт. После этого мы видим, что на самом деле видеокарт там не так уж и много, а популярные Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 в некоторых магазинах стоят даже дороже, чем в российской рознице. Похоже, сегодня мы так и не узнаем истинного положения вещей, ведь за витиеватыми формулировками может скрываться что угодно. 

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Ясно одно, в феврале 2022 года количество доступных на полках магазинов видеокарт действительно больше, чем было в 2021 году. Неясно, смогла ли Лиза Су добиться успехов на поле расширения выпуска графических чипов, но доступных моделей NVIDIA действительно много. Журналисты 3DCenter констатируют, что сегодня цены находятся на самом низком уровне за много месяцев, а в последний раз такое можно было увидеть летом 2021 после запрета майнинга в Китае. Вот только это была оптимистичная информация, ведь в реальности до достижения рекомендованных цен далеко. Отметим, что многие наши читатели считают рекомендованные цены в долларах. Это неправильная и пагубная традиция, вызывающая неверную трактовку. Всё дело в том, что российская розница полагается на европейские цены, которые идут в евро и даже в пересчёте 1 к 1 (евро – доллар) в числовом варианте выходят дороже. Простой пример, GeForce RTX 3050 в отдельных магазинах США можно было купить за 250 долларов, ну а в Европе стоимость карты стартовала с 280 (на пару евро дешевле) евро. Несложно подсчитать, что мы получим уже не 250 долларов, все 315 вечнозелёных. Именно поэтому, когда вы смотрите на график и видите расхождения между рекомендованной ценой и указанными в нём цифрами, учитывайте, что для жителей ЕС NVIDIA продаёт свою продукцию дороже. 

Эксперты отмечают, что ждать возвращения цен к рекомендованным в 2022 году не приходится. И проблема здесь не в жадности магазинов и поставщиков. Всё дело в том, что за 2021 год стоимость отдельных компонентов для производства видеокарт сильно выросла. Только из-за расширения производственных мощностей TSMC и попытке освоения 3-нм техпроцесса, тайваньская компания повысила цены для клиентов на 10-15%. Сильно дорожают транспортные услуги, а на фоне непрекращающегося коронавируса немалая часть работников находится на больничном. 

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Несмотря на это эксперты не исключают, что мы можем увидеть резкое падение цен на видеокарты в 2022 году если случится криптозима. Фермеры начнут распродавать свои риги, что увеличит предложение и снизит спрос. Цены на вторичном рынке будут падать, а продажи новых видеокарт остановятся. Нужно понимать, что это вероятный, но не стопроцентный сценарий. Пока Биткоин не собирается сдавать позиции, а тенденция такова, что игровые видеокарты следующего поколения могут даже подорожать. 

#видеокарт
2
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ChandlerXAAP
14:30
Ненавидия
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
nonses84
14:30
Да нахер она нужна обрезанная в сраку, да ещё и с таким ценником, пускай хуанг сасет
Графический процессор GA107 мог бы стать основой GeForce RTX 3050 4 ГБ стоимостью 199 долларов США
Шешенбек Тант-Оглы
14:29
Смешно, там геймеры дерутся за rtx 3050, который любой фуфыкс потянет, интересно для кого эти процессоры, если видеокарт нету.
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
misterYoda
14:24
Видюх нет, а тут все на процы слюни пускают, когда 5600 и 10400 все видяшки вытягивают, не говоря о том, что у большинства они затычки, и ещё нагружены менее, чем наполовину в играх. А, сейчас начнут ...
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
Sergey Alexandrovic
14:24
Это примерно 1660 по чипу и на 4 гига, штука интересная, но конечная цена ее похоронит, так как с 4 гигами она должна быть куда доступнее обычной 3050, но как будет на практике, легко догадаться
Графический процессор GA107 мог бы стать основой GeForce RTX 3050 4 ГБ стоимостью 199 долларов США
Vladimir Kamyshnikov
14:23
А еще pow ставит под угрозу власть больших денег. Это же неслыханно, любой лох с видеокартой может получать долю эмиссионного дохода. Это неприемлемо! PoS в этом плане гораздо лучше. Деньги делают де...
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Жорiн з Азову
14:23
Падение цен на видеокарты происходит медленно, а улучшить положение может криптозима – Wccftech
warmuza
14:22
Далпайопы обязательно напишут про щёки, которые так и не переделали А так, скорее всего, это игра года.
Критики высоко оценили Horizon Forbidden West
Celeron 9 GHz
14:21
Подожду карт от Intel. Надеюсь, что у них ещё совесть осталась.
Графический процессор GA107 мог бы стать основой GeForce RTX 3050 4 ГБ стоимостью 199 долларов США
misterYoda
14:20
А в чём разница?
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
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