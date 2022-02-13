Выгодные предложения уже разобрали, а в наличии дорогостоящее видеокарты с двойной переплатой

Недавно наши читатели могли ознакомиться с любопытным материалом, в рамках которого инсайдеры уверяли нас в том, что дефицит видеокарт подходит к концу. Утверждалось, что европейские магазины получили огромное количество продукции, которая продолжает лежать на складах. Геймеры покупают такие видеокарты с большой неохотой, поскольку цены почти не изменились. В качестве причины назывались ожидания роста криптовалют. Магазины надеются, что через несколько недель Эфир пойдёт вверх, что вернёт интерес к майнингу. Это автоматически увеличит доходность добычи цифровых монет, а значит народ побежит за новенькими видеокартами. Схема почти идеальная, вот только многие забывают о том, что совсем недавно разработчики Эфира заявляли о скором переходе на Proof-of-Stake (PoS). Это означает полную блокировку майнинга, что ставит под сомнение логику удержания цен, ведь никто никуда не побежит.

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Несколько дней назад все европейские и российские ресурсы отрапортовали о падении стоимости видеокарт в ЕС. Мы внимательно изучили обстановку при помощи агрегатора на Computerbase, и уже готовы поделиться с вами результатами. Данные представлены по двум видеокартам. Начнём с Radeon RX 6500 XT. Мы используем автоматический переводчик, поскольку далеко не все наши читатели владеют немецким языком. Прежде всего обратите внимание на столбце предложения. Как видите, количество европейских магазинов, в которых можно найти одну из моделей Radeon RX 6500 XT, крайне невелико. Здесь самое время задуматься о том, а действительно ли видеокарт приехало много?

Ну а теперь к ценам. Самая недорогая модель производства XFX получила цену в 244 евро. Если перевести это в рубли, то получится чуть больше 21 тысячи. Вот только ни один магазин за 244 евро вам ничего не продаст. Мы нашли несколько Radeon RX 6500 XT за 288 евро. Они спокойно лежат на полках, а значит доступны для покупки. Выгодно ли это? Может быть, вот только в Ситилинк точно так же лежит Radeon RX 6500 XT за 27 000 рублей. Мы не говорим, что это выгодная цена, но миф о низких ценах в Европе явно преувеличен.

Что до GeForce RTX 3050, то агрегатор указывает цену в 449 евро, а после перехода на соответствующую страницу пишет, что в реальности вам придётся выложить больше. Судя по всему, несколько моделей по 449 евро раскуплены, а остальные уже гораздо дороже. Побродив по ссылкам, мы нашли самую дешёвую GeForce RTX 3050 за 499 евро (44 000 рублей). Вот только это совсем не дёшево, ведь неделю назад в российских магазинах была доступна аналогичная карта стоимостью 43 тысячи. Сегодня она подорожала до 47 тысяч, что говорит о том, что магазины просто хотят получить больше от и без того жирного куска пирога.

Европейские цены далеки от идеальных. Кому-то кажется, что у соседей и трава растёт выше, вот только это не так. Дефицит видеокарт – это общая проблема. Мы допускаем, что в ряде торговых сетей в США цены могли прийти в норму. Вот только для покупки вам нужно прийти в магазин физически. Вы уже готовы рвануть в Америку за видеокартой?

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P.S. Мы рассмотрели самые низкие цены на указанные выше видеокарты. Вот только прямо сегодня многие европейские продавцы предлагают Radeon RX 6500 XT за 322 евро (28 000 рублей), а GeForce RTX 3050 за 579 евро (50 400 рублей).