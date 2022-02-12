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Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
Инсайдеры рассказали о предполагаемых сроках и ценах графических чипов AMD и NVIDIA следующего поколения
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За последние месяцы нам столько раз обещали снизить цены на видеокарты, что даже самые преданные фанаты сбились со счёта. Последняя попытка расшевелить рынок случилась в конце января, когда в продажу поступили GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6500 XT. Неясно, о чём вообще думали представители AMD и NVIDIA, но количество графических чипов оказалось настолько ничтожным, что вообще не оказало влияния на ценообразование и уж тем более не улучшило доступность. Предполагается, что уже в 2022 году дефицит графических чипов завершится, ведь и AMD и NVIDIA готовы порадовать геймеров (или майнеров) графическими чипами нового поколения. Эксперты и фанаты на этот счёт имеют различное мнение, но у нас сегодня есть инсайдерский вброс, в рамках которого представители команды Graphically Challenged рассказали о предполагаемых ценах на ещё не вышедшие видеокарты. 

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Ожидается, что флагманская GeForce RTX 4090 получит рекомендованную стоимость 1899 долларов, что на 400 долларов больше, чем была оценена GeForce RTX 3090. Очевидно, что купить такую видеокарту дешевле 2500 долларов сегодня невозможно, а подорожание объясняется двукратным ростом производительности, о чём так много пишут инсайдеры. Предполагается, что анонс нового поколения графических чипов NVIDIA Lovelace случится в сентябре, а продажи стартуют в октябре. 

Radeon RX 7900 XT, которая должна составить прямую конкуренцию GeForce RTX 4090, будет стоить немалых 1999 долларов. Инсайдеры уверяют, что переплата в 100 долларов полностью окупится, ведь разница в производительности между видеокартами будет доходить до 20% в пользу красных. Если вы ещё не поняли, то в кои-то веки AMD не только выпустит быструю видеокарту, но и захватит лидерство с большим отрывом. Это также значит, что Radeon RX 7900 XT окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090. Может быть, красные и смогут порадовать нас сверхмощной видеокартой, но, по мнению инсайдеров, случится это только к концу 2022 года. Якобы, анонс состоится в декабре, а вот продажи стартуют не раньше 1 квартала 2023 года. 

Вообще не факт, что всё будет именно так. Мало того, мы даже не знаем как будут называться графические чипы, поэтому всё то немного похоже на гадание на кофейной гуще. Инсайдеры уверены, что подобные предположения верны, ведь Radeon RX 7900 XT окажется настоящим монстром, предлагая 15 360 потоковых процессоров и модульную конструкцию на основе чиплетов. Если вы хотите узнать больше о видеокартах AMD следующего поколения, то можете изучить ролик ниже. Инсайдеры Graphically Challenged уверяют нас в том, что всё так и будет, но мы пока воздержимся от публикации технических характеристик графических чипов, о которых известно так мало.

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#amd #nvidia #видеокарты
17
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Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
Дмитрий
13:26
Нужно так: 4090 за 4090 баксов 7900 за 7900 баксов
Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
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Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
Dmitry Mitry
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