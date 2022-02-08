Вместо того чтобы получить 1000 рублей за свой старый аккумулятор, вы заплатите чиновникам 2000 за его утилизацию

Автомобильный аккумулятор рано или поздно приходит в негодность. Для большинства автолюбителей это не проблема, поскольку процесс замены не вызывает сложностей, а новый блок стоит относительно недорого. Это значит, что замена давно стала привычным делом, как и утилизация старого аккумулятора. Если вы подумали, что автолюбители выкидывают свои аккумуляторы в ближайший мусорный бак, то сильно ошиблись. Дело в том, что по всей стране находятся более 10 000 компаний, занимающихся скупкой разряженных аккумуляторов. Обычно процесс происходит следующим образом: вы берёте новый блок, а вам либо делают скидку, либо готовы заплатить 1000-1500 рублей за непригодный аккумулятор. Чаще всего платят за чистый вес, но бывают и исключения, если речь идёт о дорогом блоке, снятом с люксовой машины, но сегодня не об этом.

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Согласно статистическим данным, все компании собрали за прошедший год 317 000 тонн аккумуляторов. Из них 75% сдали физические лица, а общий доход по рынку составил 27 миллиардов рублей. Также известно, что сегодня 1 тонна аккумуляторный батарей оценивается в 85 000 рублей. Переработкой занимается не так много компаний, но уже вскоре все они останутся без работы. Речь о новом законе, который станет действовать с 1 марта текущего года. Как оказалось, чиновники решили убрать из цепочки посредников, поручив перерабатывать аккумуляторы Федеральному экологическому оператору. Структура является частью Росатома и должна взять на себя обязанности десятков заводов по всей России. Даже если не учитывать, что для этого потребуются огромные мощности, есть и более насущная проблема.

По всей стране появятся пункты сбора аккумуляторов у населения, вот только вместо того, чтобы получить там за свой блок 1000 рублей, вы ещё и заплатите вдвое больше. Вполне возможно, что в Европе всё происходит именно так, вот только население РФ не будет платить за подобную услугу. Нетрудно догадаться, что уже скоро автомобильные аккумуляторы будут валяться на каждом шагу, загрязняя природу. Кстати, внутри подобных устройств действительно масса опасной химии. Если часть аккумуляторов попадёт в реки, то это приведёт к массовому вымиранию, а питьевая вода, которая напрямую идёт в наши дома, станет ещё грязнее и опаснее для организма.

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Несколько перерабатывающих заводов уже обратились в правительство с просьбой отменить закон, но получили отрицательный ответ. Федеральный экологический оператор заявил, что не видит в создавшейся ситуации проблемы. Якобы законопослушные граждане понесут аккумуляторы и ещё и будут платить за их утилизацию. С 1 марта новая инициатива будет касаться только юридических лиц, но уже вскоре обычные автолюбители встанут перед выбором: или выбрасывать свой блок в мусор, или платить на него чиновникам. А что планируете сделать вы?