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Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские майнеры зарабатывают миллионы рублей сжигая попутный газ с нефтяных месторождений
Проект находится на пилотной стадии, но уже доказал высокую эффективность
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Есть несколько проблем, которые являются главными причинами неопределённости на рынке криптовалют. В первую очередь нужно указать законодательные инициативы, ведь в большинстве стран цифровые активы до сих пор существуют на птичьих правах. Даже в США, где с майнинга криптовалют нужно платить налоги, идут дебаты относительно статуса Биткоина и тех или иных вариантов контроля за цифровыми деньгами. Аналогичная ситуация и в РФ, где ещё недавно звучали призывы к запрету криптовалют. Уже 11 февраля должен быть опубликован проект, составленный правительством страны, в рамках которого и будут озвучены шаги на пути к регулированию цифровых активов. 

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Что именно будет предложено, и какие последствия для рынка всё это возымеет, неясно, но не менее остро стоит проблема выбросов в окружающую среду в рамках добычи криптовалют. Зелёные давно бьют тревогу, называя Биткоин главным врагом всех экологов, но пока результатов от подобных действий крайне мало. Стоит учитывать, что за добычей Биткоина стоят огромные деньги, поэтому никто так просто не отступит. Вполне возможно, что отступать и не придётся, ведь в России майнеры и экологи могут найти компромисс.

Дело в том, что во время добычи нефти наружу выходит немалая часть природного газа, который принято называть сопутствующим. Чаще всего его просто сжигают, поскольку он может привести к опасным последствиям. Получается, что нефтяники сжигают сотни миллионов рублей, хотя во многом такое поведение оправдано экономией ресурсов. Совсем недавно в Ханты-Мансийском АО был проведён эксперимент, в рамках которого попутный газ использовался для выработки электроэнергии. Полученное электричество направляли на нужды майнеров. Отмечается, что за январь мобильные установки смогли заработать несколько миллионов рублей. 

Сумма пока не впечатляет, вот только это пилотный проект, которые должен был вначале доказать свою эффективность. Майнеры утверждают, что они не только используют чистую энергию, но и получают её по рекордно низким ценам. Если раньше газ просто сжигался, то теперь его собирают и превращают в цифровое золото. Отдельные руководители Ханты-Мансийского АО уже выступили с предложением расширить эксперимент, а в будущем превратить регион в полномасштабный проект, где будут сосредоточены огромные мощности по добыче криптовалют. Якобы, это пойдёт не только на пользу самим майнерам, которые будут получать электричество по выгодной цене, но и автономному округу. Расширения майнинговых мощностей позитивно повлияет на инфраструктуру, привлечёт в регион специалистов и даст рабочие места местным жителям. 

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Стоит учитывать, что пока всё это лишь пилотный проект, но после оценки доходности заинтересованные стороны могут расширить эксперимент и на другие нефтяные месторождения. 

#майнинг #криптовалюты
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