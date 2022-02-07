Отличная возможность рассмотреть новую видеокарта Intel Arc Alchemist

Весь год мы наблюдали за попытками NVIDIA вывести на рынок как можно больше графических чипов. Дженсен Хуанг не раз заявлял о том, что специалисты компании делают всё возможное для решения дефицита полупроводников. Всё это повторялось с завидной регулярностью в несколько месяцев, но в реальности видеокарт в рознице больше не становилось. Время от времени цены падали, но заслуги NVIDIA в этом не было, ведь основная причина лежала в панике на крипторынке, когда Биткоин дешевел, а доходность Эфира падала до критических значений. Последней попыткой NVIDIA и AMD стал выход максимально бюджетных графических чипов GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6500. Именно максимально дешёвых, ведь эти продукты невозможно назвать бюджетными или недорогими, ну а цены в рознице и вовсе не оставили шанса геймерам.

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Наши читатели уже знают, что по итогам января фиксируется тенденция перехода геймеров на ноутбуки, ведь собрать сегодня мощный компьютер с игровой видеокартой стоит в три раза дороже, чем было ещё пару лет назад. Судя по всему, красные и зелёные не смогут нас больше ничем удивить как минимум до третьего квартала 2022 года, а вот Intel ещё может выстрелить. Речь о новой линейке видеокарт Arc Alchemist. Согласно заявлениям производителя, поступление первых графических чипов в розницу ожидается в 1 квартале текущего года, а вначале мы увидим флагманскую модель. Ранее мы видели утечки, в рамках которых новинка сможет соперничать на равных с GeForce RTX 3070 Ti, предлагая более конкурентную цену. Что будет с доступностью, инсайдеры пока сказать не готовы, а вот флагман Intel уже засветился в руках неназванного пользователя.

Судя по всему, Intel уже начала рассылать инженерные образцы своей видеокарты. Реальных тестов мы ещё не видели, ведь продукт тщательно скрывают (неужели хотят нам сделать сюрприз?), а вот сама карта уже засветилась в интернете. Выше вы можете рассмотреть видеокарту самостоятельно. Качество видео плохое, но лучше так, чем ничего. Инженерная карта получила три порта DisplayPort 2.0 и один HDMI. Несмотря на внушительный размер, на видеокарте только два вентилятора. Будем надеяться, что этого будет достаточно, а партнёры Intel выпустят более эффективные системы охлаждения. Ниже есть изображение печатной платы. Здесь нет ничего нового, ведь информация о 16 Гб видеопамяти гуляет по сети уже давно.

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Кстати, в ближайшие месяцы мы увидим несколько новых графических чипов NVIDIA и AMD. Первая выпустит прокачанную GeForce RTX 3090 Ti. Судьба видеокарты неясна. Судя по всему, инженеры не могут найти достаточного количества годных GPU, а также испытывают проблемы со скоростной памятью на 21 Гбит/с. Что до красных, то здесь в бой пойдёт целая линейка во главе с Radeon RX 6950 XT. Ничего нового нам не предложат, если не считать более скоростной памяти GDDR6 на 18 Гбит/с.