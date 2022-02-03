Изучаем мнение инсайдеров, представленное на сайте Wccftech

Конкуренция на рынке полупроводников устроена таким образом, что лишние несколько процентов производительности часто оказываются решающими. Прессе нужен герой, а значит писать будут о самом быстром процессоре, видеокарте, смартфоне и любом другом продукте. Не стоит забывать, что, добавив всего несколько процентов к скорости, можно продавать новинку чуть ли не в 2 раза дороже, а значит выпускать флагманские продукты не только престижно, но и выгодно. Судя по всему, именно так размышляли маркетологи NVIDIA, когда давали задачу инженерам наладить выпуск GeForce RTX 3090 Ti. Напомним, перед нами настоящий титан на полноразмерном графическом процессоре GA102-350. Он лучше уже существующей на рынке версии во всём: больше ядер CUDA, больше тензорных ядер, выше тактовая частота ядра, а также сам GPU гораздо мощнее (40 TFLOPs в FP32). В наличии невероятно скоростная видеопамять, способная разгоняться до 21 Гбит/с. Всё это не могло не сказаться на TGP, которое с 350 ВТ подпрыгнуло до 450, а цена и вовсе достигает непомерных 4000 долларов.

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Казалось бы, нужно как можно быстрее наладить производство такого многообещающего продукта, тем более что энтузиасты уже стоят в очереди, а значит можно не только получить майку лидера, но и неплохо заработать. Удивительно, но уже почти месяц NVIDIA отмалчивается, а предполагаемый срок релиза благополучно пройдён. Согласно слухам, были обнаружены проблемы с отдельными компонентами платы, а также в подсистеме BIOS, но вчера появилась новая утечка, о которой мы и поговорим.

Инсайдеры утверждают, что у NVIDIA просто нет достаточного количества годных графических чипов. Смотрите выше: это должен быть полноразмерный идеальный кристалл без ошибок и мелких недочётов. Он должен уметь работать на повышенных тактовых частотах и выдерживать мощность в 450 Вт. Мало того, нужно немалое количество скоростной видеопамяти, а с этим тоже могут быть сложности. В итоге выпускать видеокарты просто не из чего.

Мы уже видели несколько предложений от партнёров NVIDIA, которые продавали GeForce RTX 3090 Ti за 4000 долларов. Эксперты указывают, что перед нами далеко не самая быстрая версия, а значит настоящий флагман может появиться в продаже за 6000 долларов и дороже. А вообще нельзя сбрасывать со счетов изменение маркетинговой политики. Вы же не забыли о планах AMD выпустить скоростную Radeon RX 6950 XT? Предположительно, она будет на 5% быстрее текущего флагмана, а значит может побороться с GeForce RTX 3090 Ti за право считаться самой скоростной видеокартой. Есть мнение, что NVIDIA просто решила выждать лучшего момента для релиза.

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