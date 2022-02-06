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Геймеры переходят на бюджетные видеокарты, NVIDIA теряет рыночную долю, а AMD наращивает продажи
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2021 год для многих производителей полупроводниковый продукции стал сложным. В крайне тяжёлом положении оказалась и AMD. Компанию буквально разрывали на части, ведь она подписалась на целый ряд обязательств, не выполнить которые просто невозможно. Именно поэтому было решено большую часть производственных мощностей направить на выпуск чипов для игровых консолей нового поколения. Это возымело негативные последствия для рынка видеокарт, ведь спрос на полупроводники вырос, а TSMC не смогла выделить AMD достаточное количество дополнительных мощностей. Не в лучшем положении оказалось и производство настольных процессоров. Сильного дефицита там удалось избежать, вот только поколение Ryzen 5000 так и не получило бюджетную серию, а цены даже спустя год не вернулись к рекомендованным. Ситуацию спасло серверное направление, но без доступа к производственным мощностям красные окажутся в крайне сложном положении. 

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Всё это фундаментальные факторы, тормозящие развитие полупроводниковой отрасли, но нас с вами интересует реальное положение на рынке, поэтому заглянем в Steam, где доступна статистика как по отдельным моделям, так и в целом по занимаемой доле. Прежде всего плохие новости для Intel. Линейка Alder Lake пусть и оказалась удачной, но лишь отчасти замедлила наступление AMD. Рост красных составил 0.25% за январь, но могло быть и больше, если бы Лиза Су решилась на снижение цен на настольные процессоры. Положение Intel стабильно, а наличие собственных производственных мощностей позволяет не думать о полупроводниковом кризисе. 

А вот с видеокартами всё гораздо любопытнее. На начало января за AMD была доля в 14.4%, в то время как NVIDIA занимала 76.8% рынка. На начало февраля красные умудрились получить +0.7%, ну а зелёные потеряли 1.4% (75.4%), при этом оставшиеся 0.7% ушли Intel. Многие думали, что приход синих приведёт к снижению доли AMD, но пока пострадала только NVIDIA, а ведь в арсенале Intel исключительно мобильная графика и бюджетный дискретный чип. 

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Если внимательно изучить таблицу наиболее популярных видеокарт, то описанная выше тенденция становится очевидна. Балом правят ноутбуки с мобильными графическими чипами. 4 и 5 позицию занимает AMD, хотя обычно красных в топ 20 вообще не бывает. В десятке два GPU Intel, включая Iris Xe Graphics и UHD Graphics. Огромным спросом пользуются бюджетные GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1030. Выход новых видеокарт AMD и NVIDIA пришёлся на конец января, поэтому не отразился на статистике. Вполне возможно, что мы не увидим GeForce RTX 3050 с Radeon RX 6500 ХТ и в февральском топе. Поставки бюджетных видеокарт оказались разочаровывающими, а цены значительно выше, чем ожидали даже самые большие пессимисты. 

#amd #nvidia #steam #статистика
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