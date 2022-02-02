В продажу поступит обновлённая линейка видеокарт, но цены и доступность пока неизвестны

Публикация годового отчёта AMD за 2021 год стала очередной победой для Лизы Су. На дворе полупроводниковый кризис, а многие продукты в дефиците, вот только доходы красных растут несмотря на все удары судьбы. Сообщается, что за 2021 года компания заработала 16.4 миллиарда долларов, в то время как в 2020 эта цифра составляла скромные 7.93 миллиарда. Налицо огромный прирост в 82%, который в первую очередь объясняется ростом серверного направления, приносящего огромные доходы. По данным Лизы Су, процессоры серии Epic продавались в 3 раза лучше, чем годом раньше, а чистая прибыль составила 3.2 миллиарда долларов. И вот на такой мажорной ноте самое время напомнить, что бизнес видеокарт AMD уже давно не был так плох, как в 2021 году.

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Линейка Radeon 6000 так и не получила заметных продаж, поскольку поставки графических чипов были на критически низкой отметке. Отдельные видеокарты весь год отсутствовали в крупных поставках, а запуск новых продуктов раз от раза становился бумажным. Казалось бы, нужно направить все силы на выпуск графических чипов, приложив максимум усилий к выходу большого количества видеокарт на массовый рынок. Вот только AMD продолжает идти своим путём. Как сообщается, летом 2022 года в продажу поступит обновлённая линейка графических чипов на базе существующей архитектуры RDNA 2.

Предполагается, что все видеокарты будут созданы по 7-нм техпроцессу, а значит никаких масштабных изменений не будет. Пожалуй, единственным заметным улучшением станет обновлённая память, работающая на скорости 18 Гбит/с. Теоретически это позволит увеличить производительность до 5%. Отмечается, что готовится обновление всего нескольких видеокарт: Radeon RX 6950 XT, RX 6850 XT и RX 6750 XT. О ценах ничего не известно, но инсайдеры уверяют, что презентация графических чипов состоится в рамках Computex 2022.

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Увы, но о возможности использования 6-нм техпроцесса ничего не указывается, а все новые модели и вовсе могут быть отданы на откуп ОЕМ-партнёрам. Таким образом мы можем не увидеть подобных видеокарт в магазинах, где они окажутся доступны в рамках готовых сборок. Есть также данные о планах выпустить бюджетную видеокарту Radeon RX 6500. Новинка лишится приставки «ХТ» и получит рекомендованную цену 130 долларов. Она получит всего 768 потоковых процессоров и скромную тактовую частоту GPU. Это позволит отказаться от внешнего разъёма питания. Что любопытно, инсайдеры не указывают на массовый запуск, а значит речь идёт о мягком обновлении. Когда AMD сможет получить достаточное количество графических чипов для насыщения рынка, пока неясно. Кстати, вчера сообщалось о выходе новой бюджетной видеокарты Radeon RX 6400. Неясно, как обе новинки будут существовать на рынке и какую нишу займут.