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Майнеры научились разблокировать защиту видеокарт NVIDIA LHR и смогли выйти на 100% эффективность
Вот только долговременным способ не назовёшь, ведь впереди переход Эфира на Proof of Stake
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Доходность майнинга на видеокартах стала такой низкой, что в некоторых случаях требует почти 2.5 года для возврата инвестиций. Ясно, что такой подход не позволяет нормально зарабатывать. Особенно это критично для тех, кто владеет фермой из видеокарт NVIDIA LHR. Это модели, получившие блокировку хешрейта, что снижало эффективность добычи и чистую прибыль ровно в 2 раза. Стоит напомнить, что уже через несколько месяцев хакеры частично взломали умный алгоритм, но выйти за пределы 70% эффективности так и не смогли. Различные команды майнеров пытались выжать из видеокарт максимальный хешрейт, но прыгнуть выше головы так и не смогли.

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В качестве альтернативного решения был предложен двойной майнинг, когда большая часть мощности уходила на добычу Эфира, а остальное на другую криптовалюту в пропорции 70/30. Проблема составляла в том, что функцию поддерживала только программа T-Rex, а в качестве альтернативных монет предлагались далеко не самые прибыльные (например, Cornflux). Вообще сегодня на рынке криптовалют нет достойной альтернативы Эфиру, поскольку абсолютно все монеты, которые можно копать на видеокартах, сильно подешевели во время последнего обрушения. Ну а в итоге способ так и не стал популярным, но это не значит, что движения вперёд не будет, ведь разработчики lolMiner реализовали идентичную функцию, вот только вместо неэффективных токенов добавили возможность копать Toncoin (TON). 

Как сообщается, после применения соответствующих настроек, у вас активируется алгоритм ETH + TON, ну а результат не заставит себя ждать. В качестве примера приводится доходность двух различных видеокарт GeForce RTX 3060 Ti. Первая – лишена блокировки LHR и приносит своему владельцу во время майнинга Эфира 2.14 доллара в сутки. Во втором случае заблокированная видеокарта, но добывающая Эфир и Toncoin одновременно. В этом случае доходность достигает 2.12 доллара в сутки. Разработчики lolMiner пишут, что новый алгоритм работает только с видеокартами NVIDIA LHR, в уже через полгода он станет неактуален. 

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Всё дело в том, что изначально Toncoin основан на стейкинге, но создатели криптовалюты решили привлечь к ней внимание сообщества майнеров, разместив на нескольких кошельках определённое количество монет. Также стоит учитывать, что на носу Proof of Stake (PoS) со всеми вытекающими последствиями. Это значит, что уже через несколько месяцев добывать Эфир будет невозможно. Теоретически, пару месяцев можно будет пересидеть на Toncoin, вот только данная криптовалюта не резиновая, а рост количества майнеров снизит доходность. Возможно, одна из уже существующих монет окажется готова принять миллионы майнеров, но пока нет ни одного достойного кандидата. 

#майнинг #эфир #proof of stake
3
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Павел Иванов
20:29
Как майнили, так и будем майнить. Геймерам ещё долго придется на огрызках сидеть. Карты уже пошли вверх. ))))))
Майнеры утверждают, что их не остановят ни LHR, ни переход Ethereum на модель «proof of stake»
MinerETh
20:15
Оптер, сливай воду.
Intel говорит о вдвое меньшем числе багов в своих процессорах по сравнению с AMD в прошлом году
MinerETh
20:14
Понятно, оптер слился.
Intel говорит о вдвое меньшем числе багов в своих процессорах по сравнению с AMD в прошлом году
Жорiн з Азову
20:13
Я тэж вважаю цэ зрадою
Intel vs AMD - причины противостояния и возможные альтернативы
MinerETh
20:12
Ты же понимаешь, что это дно?
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
warmuza
20:09
А то всё время в очередных высерах пишут, мол, это дно, ниже некуда. Есть и всегда будет, дна нет.
Intel vs AMD - причины противостояния и возможные альтернативы
Wer3w0lf
20:08
У меня Seasonic PT1000 - дай ссылку на 12 пин кабель для него.
Не все новые блоки питания с 12-контактными кабелями PCI-E могут передать через них 600 Вт
Михаил
20:08
https://www.youtube.com/watch?v=o6iIsmBqKh4 Еще до продаж карты в резерве были. Ухаха.
В DNS обещают вторую волну RTX 3050 по рекомендованным ценам в 26 тыс. рублей уже 08.02.2022
Ваня Кислицын
20:07
который 100мбс может передать по кабелю, зачем ему wifi 6 ? даже 5 уже с головой
Стандарт Wi-Fi 6 в этом году займёт 58% рынка
grom9000
20:06
Noctua хлам разрекламированный по дурным ценам. Я покупал он сразу с вибрацией был и был шумнее обычного Fractal.
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