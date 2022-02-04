Разработчики Эфира заявляют, что отказ от майнинга случится уже через 2 месяца

Несколько дней назад мы опубликовали крайне любопытный материал, в рамках которого ключевые разработчики Эфира поделились сроками перехода на Proof of Stake (PoS). По их словам, до отказа от майнинга Эфира на видеокартах остались считанные месяцы. Вполне возможно, что разработчики не обладают всей полнотой информации, а может быть выдают желаемое за действительное. Всё это пока неясно, но парни уверяют, что тестовый период и все приготовления завершены на 99%. Было бы логичным, если бы майнеры всего мира начали бить тревогу, распродавать фермы и паниковать. Вот только ничего подобного не происходит. Жители РФ перешли к инвестированию в майнинговые фермы, хотя многие из новоиспечённых шахтёров ничего в этом вопросе не смыслят. Сообщается, что такая тенденция заметна по всему миру.

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Сегодня представители сайта Tomshardware изучили предложения майнинговых ферм на eBay и готовы рассказать, за сколько можно окупить уже готовый к использованию риг из шести видеокарт. Как видите, выгоднее всего ферма на базе Radeon RX 5700 XT. Несмотря на то, что она стоит больше 5600 долларов, благодаря высокому хешрейту удаётся получить неплохой профит, а окупаемость составляет 521 дня. А вот риг из GeForce RTX 2060 Super способен окупиться за 553 доллара. Нужно учитывать, что в последнее время этот графический чип ощутимо подешевел, а в материале ещё и считали по ценам в США. Это значит, что на Авито всё будет гораздо печальнее.

Ферма на некогда популярном майнерском графическом чипе GeForce GTX 1660 Super способна окупиться за 630 дней. Причина в постоянных сжиганиях, которые происходят в рамках хардфорка London, а также в растущей сложности хешрейта сети и падении цены на Эфир. Риг из самых популярных видеокарт весны 2021 года – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 704 дня. Это звучит невероятно, но первые покупатели таких видеокарт отбили инвестиции в фермы за 3-4 месяца.

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Суперскоростная GeForce RTX 3080 окупается за 833 дня, ну а для возврата вложений в риг из шести GeForce RTX 3050 вам потребуется 935 дней. Это уже даже не смешно. Авторы оригинального материала на Tomshardware уверяют, что одна из проблем связана с тем, что в тестах участвовали видеокарты с заблокированным хешрейтом. Это значит, что можно было бы вернуть вложения на 30% быстрее, но всему виной мудрёный алгоритм NVIDIA LHR. Кстати, в последнее время вышло несколько новых драйверов, которые ухудшили достижения хакеров. Таким образом доходность с 70% от возможного хешрейта упала на 63%. Мы со своей стороны отметим, что при желании можно собрать ферму гораздо выгоднее. Готовые риги покупают новички, которые хотят всё и сразу. Они верят в успех Эфира. Думают, что криптовалюты подорожают в десятки и сотни раз, а значит указанные сроки всего лишь цифры. Вполне возможно, что так и будет, но пока вернуть вложения в популярные майнерские видеокарты становится все сложнее, а сроки доходя до нереалистичных двух и более лет.