Оборудование для майнинга уже подорожало на 40%

Многим кажется, что добыча Биткоинов происходит централизованно, а майнерское сообщество едино. На самом деле немалую часть копателей составляют шахтёры средней руки. У них есть 5-10 устройств, которые позволяют им получать стабильный доход. Кто-то из этих ребят реинвестировал в покупку нового железа, но по большей части подобные вложения себя могут и не окупить, ведь в последние месяцы цены на криптовалюты сильно просели. Судя по всему, жителей РФ не пугают запреты криптовалют и вполне реальный сценарий наступления криптозимы, ведь в январе наметилась тенденция инвестировать в оборудование для майнинга.

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Эксперты фиксируют спрос на многих площадках, что уже привело к росту цен на товары для майнеров на 15%. Так, если на конец декабря средняя стоимость оборудования достигала 35 тысяч рублей, то на конец января она выросла до 40 тысяч. Если говорить только о бывших в употреблении майнинговых фермах для добычи Биткоинов, то там наблюдается ещё более высокий спрос. Так, средняя цена одного устройства подпрыгнула с 80 тысяч рублей до 120 000 рублей. На минуточку, это 40% рост за один месяц.

Особенно неожиданной кажется тенденция подорожания майнинговых ферм на основе видеокарт. Здесь ценовой рост составил 20% и касается только вторичного рынка. Получается, что жители России стараются вложиться по максимуму, закупаясь дорогостоящим оборудованием. Всё это подтверждает поисковая статистика. Сообщается, что количество связанных с майнингом запросов в январе увеличилось на 50%. При этом слово «Биткоин» во всех его вариациях стали искать на 29% чаще, чем в декабре. Эксперты отмечают, что видеокарты NVIDIA стали покупать в январе на вторичном рынке чаще на 55%.

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Какие можно сделать выводы? Жители РФ пытаются максимально выгодно вложить свои деньги. Телевизоры и бытовая техника куплены в прошлую волну пандемии, а значит нужно искать другие направления для инвестирования. Популярность майнинга сделала своё дело, ведь теперь многие пользователи предпочитают разместить несколько ферм на балконе, хотя ещё пять лет назад купили бы на эти деньги доллары или евро. Хорошо это или плохо, решайте сами. С одной стороны – валюта остаётся в стране. С другой – на спросе наживаются перекупщики всех мастей. Стоит учитывать, что окупаемость ферм по добыче Эфира вызывает огромные сомнения, ведь в ближайшие месяцы должна случится блокировка майнинга и переход на Proof-of-Stake (PoS). Если всё будет развиваться по указанному выше сценарию, то инвестиции в дорогостоящие фермы может сгореть, ведь сами видеокарты на этом фоне подешевеют в несколько раз.