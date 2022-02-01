Ведущие разработчики Эфира Тим Бейко и Бен Эджингтон ожидают переход на Ethereum 2.0 в 1 квартале 2022 года

Тысячи экспертов по криптовалютам ежедневно делятся с нами своим мнением на просторах интернета. Что любопытно, у каждого из них есть какой-то особый взгляд на ситуацию, отличный от других, а значит перед нами тысячи и сотни тысяч вариаций того, в каком направлении будут развиваться криптовалюты. Кто-то уверяет нас в том, что Биткоин подорожает в сотни раз за следующие 10 лет, а большинство других криптовалют исчезнут. Другие – верят в Эфир. Последние утверждают, что детище Виталика Бутерина намного перспективнее, а значит именно Эфиру суждено стать мировой криптовалютой. Спорить с экспертами бесполезно, но мы и не собираемся, ведь на носу Proof of Stake (PoS).

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Глупо отрицать, что отказ от майнинга на видеокартах приведёт к глобальным изменениям. Вполне возможно, что шахтёры найдут замену Эфиру, но в данном случае это не так важно, ведь на конку судьба самого Эфира. Он может начать дорожать, ведь в планах не только желание отнять у майнеров возможность майнить, но и увеличение масштабируемости, что приведёт к росту количества транзакций за единицу времени. Но не исключено, что Эфир рухнет, ведь скандальный запрет майнинга сильно ударит по имиджу криптовалюты. Не стоит забывать и о лежащих в стейкинге миллиардах долларов, которые заморожены и не приносят дохода своим владельцам. Пока держатели Эфира помалкивают, но никто не знает, когда они потеряют терпение и потребуют свои деньги назад.

Часть из указанных выше вопросов несколько дней назад обсуждали Тим Бейко и Бен Эджингтон, известные как ключевые разработчики Эфира. В рамках общения с блогером Compass Mining, Бен назвал сроки перехода на Ethereum 2.0. Неясно, насколько слова разработчика соответствуют реальности, вот только он уверяет, что тестирование протокола Proof of Stake подходит к концу и на данный момент завершено на все 99%. Именно поэтому нет никаких сомнений, что долгожданный Ethereum 2.0 грянет в 1 квартале 2022 года.

В рамках разговора разработчики заявили, что сегодня они настоятельно не рекомендуют покупать видеокарты для добычи Эфира. Всё дело в том, что окупить инвестиции будет нереально, ведь майнить осталось совсем недолго. Также они указали на постоянно снижающуюся доходность, поскольку всё больше фермеров пытаются зарабатывать деньги с помощью майнинга. Ещё одна проблема – это падение стоимости Эфира, что также не внушает оптимизма в краткосрочной перспективе.

Если у вас остались вопросы, смотрите интервью ниже. Мы сомневаемся, что переход на Proof of Stake состоится в 1 квартале 2022 года. Вот только на этот раз у нас не мнение экспертов, а слова разработчиков. Отвечает ли они за свои слова, большой вопрос. А как думаете вы, реальна ли перспектива активации протокола Ethereum 2.0 в ближайшие 2 месяца?

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