Что ждёт мемные криптовалюты в ближайшие годы? Давайте разбираться

Свободное хождение криптовалют подходит к своему логичному завершению. Уже в 2022 году будут предприняты попытки обуздать Биткоин, уместив его в строгие регламентированные рамки. Не факт, что это удастся сделать быстро, ведь есть множество людей, которые захотят оставаться в тени, препятствуя подобным инновациям со стороны государства. Это могут быть не только преступники, использующие цифровое золото с целью обналичивания миллионных капиталов, полученных незаконным путём, но и Киты, желающие оставаться в тени как можно дольше. Налоговое законодательство в США уже функционирует, а уже вскоре аналоги появятся не только в Европе, но и в России. Судя по всему, РФ не пойдёт по пути Китая, а значит придётся выработать выверенный регламент, не только препятствующий вымыванию денег из страны, но и защищающий граждан он дополнительных рисков.

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Эксперты уверяют, что следующие несколько лет станут для криптовалют решающими. Можно с уверенностью говорить о том, что сегодня эта отрасль напоминает дикий Запад, когда сотни тысяч людей устремились копать золото, прибегая к незаконным действиям для личного обогащения. Как обычно, победителями вышли единицы, которые завладели основной частью приисков, в то время как большинство обычных работяг остались ни с чем. Аналитики уверены, что нас ждёт ощутимая коррекция Биткоина, поскольку криптовалюты явно не готовы к существованию в законных рамках. Для трейдеров это значит отсутствие возможности спекулировать, а для бирж – невозможность присвоения себе миллионов долларов с кошельков наивных держателей со всего мира.

Вот только Биткоин с высокой вероятностью сможет все эти препятствия преодолеть, в то время как мемные криптовалюты доживают последние годы. Shiba Inu, Dogecoin и десятки мусорных активов смогли вырасти на хайпе, возникшем вокруг криптовалют. Эксперты заявляют, что рынок уже начал очищаться от подобных проектов. Длительное время мы видим сильное падение курса всех собачьих токенов, а впереди снижение стоимости до нуля. В связи с этим рекомендуется начать избавляться от подобных токенов уже сегодня. Аналитики отмечают, что всегда неприятно терять свои инвестиции, особенно если полгода назад Dogecoin покупался в несколько раз дороже. В данном случае нужно сделать выбор: или попытаться дождаться хороших новостей от Илона Маска, или вывести хотя бы часть средств.

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Коррекция криптовалют на фоне новой монетарной политики ФРС США уже стала реальностью. В ближайшие несколько месяцев говорить об исчезновении Dogecoin было бы глупо, ведь это довольно ценный актив, который стоит 18.5 миллиардов долларов. Аналитики полагают, что нас ждёт постепенное снижение курса, а после дело довершит запрет подобных активов со стороны большинства государств.