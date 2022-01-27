Уже вскоре в России появится налоговый кодекс. Давайте изучим налоги, которые платят держатели и майнеры в США, ведь в РФ всё будет примерно одинаково

Сегодня стало ясно, что запрета криптовалют в России не будет. Странно, но это не вызвало какой-то бурной реакции, хотя ранее любое заявление регулятора приводило к настоящей волне негатива и критики. Может, до наших читателей эта информация ещё не дошла, или они просто устали от постоянной неопределённости. А вообще проблема легитимности криптовалют в первую очередь связывается с налогами. Да, майнеры и держатели цифрового золота просто не готовы отдавать часть честно заработанных средств государству. Отказать этим ребятам в логике невозможно, вот только налоговая имеет на этот счёт свою точку зрения. В России с этим пока масса неопределённостей, а вот в США, всё легко и просто. Сегодня мы изучим, как вообще живётся в Америке тем, кто решил купить немного монет, или добывает их у себя на балконе.

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Итак, каждый раз, когда вы совершаете криптовалютную транзакцию, вы должны платить налог. Почти всегда, за редким исключением, о котором ниже. Государство воспринимает криптовалюты как собственность, наравне с обычными деньгами. А значит нет никакой разницы, даже если вы решите купить за Shiba Inu билет в кино или чашечку кофе в Starbucks.

Любые добытые монеты в ходе майнинга облагаются налогом. Без исключений. Каждое поступление нужно фиксировать, а после указать его в специальной форме. Мало того, поскольку вы не можете просто так заниматься подобной деятельностью, то придётся зарегистрироваться в качестве самозанятого или частного предпринимателя. Увы, но в этом случае нужно платить обаятельные налоги.

Решили обменять Биткоины на Эфир? Не забудьте указать эту информацию в декларации. Не думайте, что государство о вас совсем забыло. Если вдруг вы потеряли доступ к кошельку, то придётся сильно попотеть, чтобы доказать этот факт государству. Может такое быть, что денег у вас больше нет, а платить с них налог придётся.

Купили 1 Биткоин за 60 000 долларов, а продали за 35 тысяч? Укажите это в декларации, ведь в таком случае вы сможете компенсировать полученную ранее прибыль убытками. Очевидно, что налог будет меньше, поэтому нужно взять себя в руки и заполнить все нужные формы. Забыли о таком важном деле – платите налог с 60 000 долларов.

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Единственный шанс не платить налоги с криптовалюты – совершить благотворительный взнос. В этом случае можно не только избавиться от ненужных активов, но и получить налоговые преференции на остаток. А вот получатель будет платить налоги на подарок почти всегда. Есть организации, которые освобождены от такой ноши, но ваши родственники не входят в их число. Решили уйти от налогов путём дарения их жене – ваше право, в таком случае налоги заплатит ваша благоверная. Отметим, что сегодня несколько стран уже пришли к включению криптовалют в налоговый кодекс. Поскольку Россия идёт по проторённому пути, то с высокой долей вероятности будут введены максимально похожие нормы, с чем мы вас и поздравляем.