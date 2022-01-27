Запрета криптовалют не будет, но придётся смириться с тем, что государство получит данные обо всех транзакциях граждан РФ

Похоже, точка в вопросе определения правового положения криптовалют на территории России поставлена. Кому-то решение покажется неверным. Другие – будут рады, ведь они и сами владеют небольшой частью виртуальных монет. Вчера абсолютно неожиданно эту самую точку поставил президент РФ В. Путин. Почитайте об этом в нашем материале. Словом, не прошло и суток, как Минфин уже подготовил солидную концепцию, в рамках которой предлагается регулировать криптовалюты в России. Прежде всего нужна полная идентификация держателей криптовалют. Для этого владельцев криптокошельков разделят на квалифицированных и неквалифицированных. Первые – это трейдеры и тому подобные воротилы, а вторые – обычные держатели, купившие пару виртуальных собак смеха ради.

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По данным Минфина, на конец 2021 года граждане РФ владеют несколькими миллионами кошельков, на которых хранится около 2 триллионов рублей. При этом физические лица за прошлый год совершили операций с криптовалютами на 5 миллиардов долларов. Среди главных посылов значится скорейшее принятие концепции, поскольку отсутствие регулирования приводит к разгулу беззакония. Растёт теневая экономика, появляются мошенники, а государство теряет деньги, которые могли быть направлены в доходную часть бюджета. Одновременно с этим отмечается, что пока криптовалюты не получили чёткого статуса, правоохранительные органы не имеют эффективного инструмента для борьбы с незаконным предпринимательством и другими видами финансовых преступлений.

Минфин отмечает, что согласовал свою позицию с ФСБ, а значит сегодня ключевые ведомства настроены оптимистично. Они ищут путь к разумному регулированию, а значит в случае принятия на уровне правительства будет инициировано обращение к обменникам и биржам с целью получить полные данные граждан России, имеющих криптовалютные вклады и совершающих цифровые переводы. Отмечается, что благодаря этому регулятор сможет отследить мошеннические переводы, а также связанные с преступными операциями активы.

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В качестве основы для построения отечественного сервиса регулирования криптовалют предлагается использовать проект Aximetria, созданный в Швейцарии. Российская версия сервиса получит название «Прозрачный блокчейн» и будет получать весь спектр личных данных всех держателей цифровых активов начиная с имени и фамилии и заканчивая фотографией и банковским счётом. Точных сроков согласования пока не называется, но сегодня уже нет никаких сомнений, что Россия не пойдёт по пути блокировки криптовалют. Насколько эффективным будет контроль, нам ещё только предстоит узнать, но уже вскоре о ваших криптовалютных операциях будут знать в соответствующих инстанциях. Кстати, имеются в виду не только текущие и будущие переводы, но и те, что вы осуществляли за определённый период времени.