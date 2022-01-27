Все партнёры NVIDIA будут вынуждены продавать некоторую часть моделей по рекомендованной цене

Продажи новой видеокарты GeForce RTX 3050 стартуют через несколько часов. В российской рознице наблюдается полнейший штиль, но, как известно, всё решит даже не жадность магазинов, а количество доступных видеокарт. Никто не знает, смогла ли NVIDIA обеспечить региональных поставщиков графическими чипами, или российская розница не увидит GeForce RTX 3050 ещё как минимум несколько дней. Поскольку первые предварительные цены в Европе не радуют, у нас возникли справедливые опасения, ведь отечественные магазины никогда не отказывали себе в возможности заработать на новом продукте дополнительную прибыль.

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А вообще по поводу заработка есть любопытная информация. Эксперты отмечают, что в последнее время партнёры NVIDIA перешли к любопытной тактике. Дело в том, что производитель графических чипов настаивает на том, что эталонные модели должны иметь рекомендованную цену. Проще говоря, если у вас полная копия референсной платы, то вы должны просить за неё 250 долларов. Поскольку это невыгодно, то партнёры NVIDIA придумали простую уловку: они поставляют максимально приближённые к эталону модели, увеличив тактовую частоту графического процессора на 50 МГц. Получается, что перед нами так называемая версия ОС, не имеющая никаких отличий от оригинала. Вот только продавать такую GeForce RTX 3050 ОС можно не за 250 долларов, а за 300 или 350. Там уж насколько вам позволит рынок.

Инсайдеры сообщают, что на этот раз NVIDIA поставила партнёрам условие, обеспечить наличие на полках магазинов как минимум одной модели с эталонными характеристиками по рекомендованной стоимости. В связи с этим ожидается, что на американском рынке покупатели получат широкий спектр цен. Отдельные модели стартуют с 249 долларов, а поставщики уже отмечают, что их количество будет внушительным. Например, в Англию обещали завести 1000 видеокарт по цене 240 фунтов. На изображении выше также можно рассмотреть доступность новой модели в США. Как видите, все 4 указанных в списке производителя кроме кастомных моделей за 350 и даже 490 долларов предлагают референсную за 250 долларов (279 евро в Европе).

Напомним, ранее поступала информация о том, что европейский магазин начал продавать видеокарту до официального релиза. Цена GeForce RTX 3050 была зафиксирована на уровне 500 евро, что значительно больше рекомендованной производителем. Также вчера в сети появились официальные тесты, в рамках которых мы узнали, что производительность новинки оказалась на уровне GeForce GTX 1660 Ti. В некоторых случаях она даже быстрее GeForce RTX 2060, но наиболее интересна трассировка лучей. Благодаря этой функции можно получить красивую картинку с реалистичными визуальными эффектами без потери fps.

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