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Европейский магазин предлагает заказать бюджетную GeForce RTX 3050 всего за 44 000 рублей
Сколько новинка будет стоить в российской рознице?
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Через несколько дней в продажу поступит бюджетная видеокарта GeForce RTX 3050. На самом деле назвать новинку недорогой не поворачивается язык, ведь рекомендованная цена стартует с 250 долларов. Очевидно, что в 2022 году надеяться на щедрость магазинов не приходится, а значит интрига заключается лишь в том, сколько будут просить торговые сети за весьма скромный графический чип. Если исходить из уже опубликованной информации, то цены стартуют с 450 долларов и доходят до 700 долларов. Поскольку на дворе дефицит полупроводников, то реальная стоимость GeForce RTX 3050 может оказаться где-то между указанными суммами. 

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Как сообщается ещё один европейский магазин опубликовал предварительную цену на GeForce RTX 3050. Модель производства GeForce RTX 3050 обойдётся первым покупателям в 492 евро или 556 долларов. Известно, что это официальный предзаказ, в рамках которого можно получить видеокарту в первых рядах при условии внесения предоплаты в полном размере. Стоит отметить, что налицо 76% рост по сравнению с официальной рекомендованной NVIDIA стоимостью.

Если попытаться перевести 556 долларов в рубли, то мы получим 44 000 рублей. Много это или мало? Давайте думать. Судя по всему, новинка будет приблизительно равна по производительности с GeForce GTX 1660 Ti. Мы бы на стали драматизировать, ведь перед нами вполне боеспособная видеокарта, которая вытягивает любые игры в разрешении 1080р на высоких настройках графики. Ко всему прочему GeForce RTX 3050 предлагает ещё и трассировку лучей, а с помощью технологии DLSS можно получить гораздо больше кадров в секунду, чем на аналогичных по мощности графических чипах AMD. Сегодня GeForce GTX 1660 Ti в российской рознице стоит 55 000 рублей. 

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Как думаете, увидим мы GeForce RTX 3050 за 44 000 рублей в российских магазинах? Наиболее реалистичной кажется цена в 60 000 рублей, но гадать бесполезно. Продажи стартуют уже 27 января, а всё решит даже не жадность магазинов и не желание заработать, а количество. Запуск Radeon RX 6500 XT оказался пшиком, ведь розница получила минимальное количество видеокарт, которые тут же перекочевали на Авито. Если бы поставка была хотя бы в 5 раз больше, то у перекупщиков просто не хватило бы денег, а конкуренция между магазинами вынудила бы снижать цены до приемлемого уровня. Будем надеяться, что NVIDIA сможет поставить на российский рынок больше видеокарт, чем это сделала AMD. 

#видеокарта #geforce rtx 3050
3
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Nashterator
12:30
надо быть упоротым, чтобы купить по такой цене
Европейский магазин предлагает заказать бюджетную GeForce RTX 3050 всего за 44 000 рублей
Lat
12:30
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Кеша
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Bernigan
12:26
Пусть гейропейский магазин идёт найух, впрочем, ему это наверняка понравится
Европейский магазин предлагает заказать бюджетную GeForce RTX 3050 всего за 44 000 рублей
daimos
12:25
На cu 6600хт трутся у этих ценников
Европейский магазин предлагает заказать бюджетную GeForce RTX 3050 всего за 44 000 рублей
LastAtlant
12:25
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