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Первые игровые тесты GeForce RTX 3050 продемонстрировали сильное отставание от Radeon RX 6600
Портал MMORPG опубликовал игровые тесты GeForce RTX 3050 за день до снятия официального эмбарго
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Уже 27 января в продажу по всему миру поступит новая видеокарта GeForce RTX 3050. Согласно первым утечкам, она будет приблизительно равна по производительности с GeForce GTX 1660 Ti, а значит ждать от новинки каких-то особых сюрпризов не приходится. И всё же многим нашим читателям хотелось бы знать, на что в реальных играх способен новый графический чип, который по непонятной причине относится к классу бюджетных. Если вы всё ещё сомневаетесь, что в российской рознице он будет стоить около 60 000 рублей, то направляйтесь в наш материал, где этому есть логичное объяснение. 

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В данном материале наши читатели могут получить уникальную возможность оценить производительность GeForce RTX 3050 ещё до снятия официального эмбарго со стороны NVIDIA. Тесты предоставлены порталом MMORPG и опубликованы на сайте Videocardz. Давайте изучим вначале результаты в синтетических бенчмарках. 

Как видите, абсолютно во всех тестах 3DMark новинка уступает Radeon RX 6600. Где-то отставание минимальное, но во многих случаях между видеокартами огромный разрыв. Сравнивать с сильно урезанной Radeon RX 6500 ХТ мы не будем, поскольку она ведёт себя слишком непредсказуемо и вообще относится к другому ценовому сегменту. 

А вот в реальных играх GeForce RTX 3050 может преподнести несколько сюрпризов. В первую очередь отметим, что это всё же видеокарта для игр в разрешении 1080р. Именно поэтому ей будет ужасно некомфортно в 2К, а пытаться покупать её для 4К просто верх наивности. В некоторых играх новинка в 2К вытягивает больше 50 кадров в секунду, но в проектах 2021 года пасует, где fps падает ниже 40 единиц. Radeon RX 6600 в этом плане выглядит интереснее, позволяя получить на максимальных настройках качестве стабильные 60 кадров в секунду в 2К в большинстве игр. 

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При активации трассировки лучей GeForce RTX 3050 способна обойти даже более дорогую и мощную Radeon RX 6600 ХТ, что станет приятным бонусом для владельцев новой видеокарты. Поскольку дополнительных ядер там мало, то даже в 1080р в Watch Dogs: Legion удаётся получить скромные 34 кадра в секунду, а в более старой Control – 50 fps. Оценивая результаты, можно смело заявлять, что перед нами бестселлер (если оценивать для покупателей их Европы и США). Видеокарта получила 8 Гб видеопамяти и легко справляется со всеми играми в 1080р. Да, на дворе полупроводниковый кризис, а магазины не хотят отказываться от накруток. Именно поэтому мы никогда не увидим GeForce RTX 3050 по рекомендованной цене. Как мы уже писали, ориентируйтесь на 60 000 рублей, вот только зачем вам такая видеокарта за 60 тысяч, если за ту же цену можно взять Radeon RX 6600? В данном случае нам остаётся надеяться, что NVIDIA успела выпустить много графических чипов, а иначе мы будем видеть GeForce RTX 3050 только в тестах, как это случилось ранее с Radeon RX 6500 ХТ, лежащей в рознице за 40 000 рублей. 

#видеокарты #тесты #radeon rx 6600 #geforce rtx 3050
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neSaint
02:09
Ну все как только 4 выйдет 3 превратится в мусор - и все покупал оверпрайс 3070 - 3080TI не смогут их продать или от майнить - НО при одном условии если NV наладит поставку и в этом огромные сомнения
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Никитка Никитин
02:07
С такими ценами люди на 1030 сидеть по 10 лет будут
В сети заметили варианты GeForce RTX 3050 за 450 и даже 700 долларов США
Minesweeper
02:07
пускай себе лежит на полках
Первые игровые тесты GeForce RTX 3050 продемонстрировали сильное отставание от Radeon RX 6600
lexa
02:07
RX 6500 ХТ, лежащей в рознице за 40 000 рублей. О каких 40к речь? В онлайнтрейд за 29 999 ни кто не берет.
Первые игровые тесты GeForce RTX 3050 продемонстрировали сильное отставание от Radeon RX 6600
VVi3ard
02:00
Огромная часть планеты живет как трутни, многие геймеры в т.ч. почему тебе именно майнеры не приглянулись? Да они вкладчики в МММ, да рискуют очень многим, это их право, кто то выиграет. В МММ далеко...
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in_cognito
01:59
А прошивки разве не подписанные (как раз для защиты от изменений)?
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Егор Угадайте
01:54
Зачем ее с 6600 сравнивать если конкурент 6600 это 3060
Первые игровые тесты GeForce RTX 3050 продемонстрировали сильное отставание от Radeon RX 6600
in_cognito
01:52
Тут чел недавно тестил msi, там проводная сеть криво работала, зато wifi нормально. Не удивлюсь если и тут так-же будет.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
VVi3ard
01:47
При этом проблема ещё в том что все новые карты отлично подходят для майнинга. А старые не выпускают или выпускают минимальными теражами. В итоге дорожали и старые карты котрые для майнинга не подходя...
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