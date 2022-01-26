Владелец GeForce RTX 3050 отказался назвать магазин, где он купил новинку

Если вы всё ещё не знаете, что вообще собой представляет новая видеокарта GeForce RTX 3050, то отправляйтесь в наш материал, где уже доступны первые тесты, проведённые командой MMORPG. Ребята нарушили эмбарго, опубликовав результаты в нескольких современных играх. Чем для них это обернётся, пока неясно, ведь NVIDIA не одобряет подобной самодеятельности. Ждать низких цен не следует, ведь даже в Европе магазины предлагают заказать её за 500 евро и дороже. Поскольку новинка будет примерно равна по производительности GeForce GTX 1660 Ti, то цена её в российской рознице явно не может быть меньше 55 000 рублей, а учитывая наличие трассировки лучей – все 60 тысяч.

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Поскольку продажи начнутся уже завтра, то гадать нам осталось недолго, а вот один из жителей Европы уже заявил о том, что у него на руках находиться рабочая GeForce RTX 3050. Якобы, покупатель увидел предложение в одном из магазинов 24 января, решив купить новинку за 500 евро. Кстати, рекомендованная цена в Европе составила 279 евро, что соответствует 315 долларам, тогда как в США карта оценена в 250 долларов. Он сделал заказ и приготовился к худшему. 25 января в его распоряжение поступила коробка, в которой лежала новая видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3050.

Несмотря на эпичность момента счастливый покупатель не смог поиграть на новой видеокарте. Дело в том, что драйверы доступны только ограниченному числу энтузиастов, которым уже разослали видеокарты, а официальный запуск программного обеспечения состоится только 27 января. Именно поэтому владельцу GeForce RTX 3050 удалось проверить карту в GPU-Z, подтвердив указанные инсайдерами спецификации. Ну а в системе видеокарта определяется как базовый видеоадаптер Microsoft. Сама карта работала на тактовой частоте 1822 МГц, а значит модель производства Gigabyte была разогнана на 45 МГц.

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После публикации информации о покупке GeForce RTX 3050 на 2 дня раньше официального запуска, читатели на Reddit начали обсуждать ценовую политику и другие нюансы. Один из комментаторов заявил, что он является менеджером крупной розничной сети. По его словам, видеокарты начали поступать больше месяца назад. Все продавцы заранее готовятся к подобным запускам, а значит нет ничего удивительного в том, что несколько коробок с видеокартами могли попасть не в те руки. Кто-то предположил, что это возможно воровство со склада, хотя в подобных помещениях устанавливают современные охранные системы. Отыскать продавца можно было бы по серийному номеру, вот только новый владелец GeForce RTX 3050 затёр идентификатор маркером.