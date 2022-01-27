Пока ситуация на рынке криптовалют неопределённая

Ещё пару дней назад казалось, что падение Биткоина не остановить. Эксперты соревновались в том, чтобы предсказать, до какой отметки опустится цифровое золото, а некоторые даже заговорили о приближении криптозимы. В понедельник стало ясно, что Киты так просто не сдадутся, ведь произошли массовые покупки Биткоина, что уменьшило предложение и автоматически привело к росту стоимости криптовалюты. Разворот продолжился во вторник и в среду, когда курс цифрового золота достигал 39 000 долларов. В какой-то момент появились криптооптимисты, уверенные в светлом будущем цифровых активов. Если вы всё ещё думаете, куда инвестировать 100 000 рублей, вырученных от продажи бабушкиной дачи, то читайте наш материал. Даже с такой суммой к 2030 году можно стать весьма зажиточным человеком.

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Аналитики полагают, что в последние дни к Китам подключились инвесторы, пытающиеся не упустить выгоду. Многие из них полагают, что дно уже достигнуто, поэтому глупо упускать шанс закупиться на самой нижней позиции. Неясно, достигнуто ли дно, но сегодня утром курс Биткоина пошёл вниз. На момент написания данного материала, цена цифрового золота опустилась ниже 36 тысяч долларов и медленно ползёт вниз. Эфир приблизился к отметке в 2400 и завис в ожидании действий трейдеров и крупных инвесторов.

Драматизировать ситуацию пока не стоит, ведь аналитики уверены, что Биткоин просто откатился, чтобы взять небольшую передышку и с новой силой штурмовать отметку в 40 000 долларов. Якобы, именно после преодоления такой важной вехи, мы увидим быстрый рост, о котором так давно мечтают криптооптимисты. По словам последних, быки набирают силу. Они готовятся к реваншу, ожидая подходящего момента. Это как перетягивание каната, когда нужно на секунду отпустить верёвку, а после навалиться на неё всеми силами (прямо как в сериале Игра в кальмара).

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На этом фоне нельзя не указать на решение российских регуляторов, которые вот-вот могут прийти к общему мнению по поводу статуса криптовалют. Так, цифровые активы не только получат официальный статус, но и смогут выступать в качестве полноценного финансового инструмента. Цена такого решения многим может показаться слишком высокой, ведь регулятор получит все данные бирж и обменников, что сведёт до минимума возможность теневого заработка. Именно так, если у вас есть какое-то количество криптовалют, и вы захотите их вывести в реальные деньги, то придётся платить налоги.