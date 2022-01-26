Представители крупного инвестиционного агентства поделились прогнозами о цене ключевых криптовалют

Мы знаем, как вы любите рассказы аналитиков и экспертов на тему криптовалют. Что же, сегодня именно тот день, когда стоит изучить долговременный прогноз, составленный специалистами ARK Invest. Важно учитывать, что это не гадания на кофейной гуще, и не взятые с потолка цифры. Представители американской инвестиционной компании делают выводы на основе того пути, что уже прошёл Биткоин. Они тщательно проанализировали ценообразование в 2021 году и уже готовы вас удивить.

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Многие наши читатели думают, что Visa и MasterCard являются основными столпами мировой финансовой системы, в рамках которых осуществляются почти все платежи. Вот только за 2021 год объём транзакций в сети Биткоина достиг 13.1 триллиона долларов, что на 20% превысило карточные и виртуальные платежи Visa. Вы спросите, кто все эти люди, умудрившиеся прогнать по системе такое количество денег? На самом деле это не секрет, ведь больше 90% всех операций инициированы трейдерами, которые могут за сутки несколько раз купить, продать, а после ещё и конвертировать цифровое золото в другую криптовалюту. Многие эксперты называют это спекуляцией, оказываясь считать Биткоин финансовым инструментом, но цифры в данном случае говорят сами за себя.

По мнению специалистов ARK Invest, к концу текущего десятилетия нас ждут глобальные перемены, ведь криптовалюты не только ощутимо потеснят фиатные валюты, но и станут настоящими монстрами на рынке финансовых услуг. Итак, к 2030 году Биткоин сильно подорожает, ведь одна монета будет стоить 1.36 миллиона долларов. Это значит, что капитализация цифрового золота вырастет почти в 30 раз (до 28.5 триллиона долларов), а вот Эфир должен стать дороже в 56 раз – до 22.5 триллиона долларов. Среди причин называются рост популярности NFT-токенов, а также всё возрастающая роль Эфира в платёжных операциях по всему миру.

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Аналитики ARK Invest опубликовали огромный 131-страничный документ. Если вы ищете средство для инвестиций на будущее, то мы советуем вам как следует изучить отчёт. Вполне возможно, что Биткоин действительно способен стать основным средством расчёта, а Эфир захватит немалую часть рынка цифровых финансов. В документе представлена экспертная оценка и других ключевых сфер, включая современные интернет-протоколы, развитие 3D-принтеров и электрического транспорта. Всё это стоит на повестке дня и волнует аналитиков по всей планете.