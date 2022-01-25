Почему Биткоин снова начал дорожать? Ответ на этот вопрос уже готовы дать эксперты

Долгое время эксперты отказывались говорить о возможном наступлении криптозимы. В начале 2022 года для этого события появились реальные предпосылки, но курс упрямо не желал опускаться ниже 40 000 долларов. На прошлой неделе удар ниже пояса по Биткоину нанёс российский регулятор. Центробанк приложил запретить криптовалюты, чем привёл весь мир в состояние лёгкого удивления. Пока о запрете говорить слишком рано, но даже предложения хватило, чтобы обрушить курс цифрового золота ниже 34 000 долларов. Сегодня Биткоин пытается отыграть часть потерянной стоимости, но удаётся ему это с переменным успехом.

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А вообще несколько дней аналитики с интересом наблюдали за происходящим, не давая никаких объяснений тому, из-за чего же криптовалюты так сильно штормит. Сегодня на сайте РБК появилась любопытная теория, в рамках которой называется главная причина, вследствие чего Биткоин не только вернулся к росту, но и может совершить небывалый рывок, подорожав на сотни процентов. Если у вас есть свои мысли на этот счёт – пишите их в комментариях, а мы пока перейдём к обоснованию происходящего на рынке.

Эксперты уверяют, что сегодня рынок находится в состоянии подъёма. Причина проста: многие инвесторы уверены, что Биткоин нащупал дно, а значит нужно покупать. Этот феномен носит название «buy the dip» и обозначает необходимость срочно покупки актива, который временно находится на самой нижней точке и вот-вот готов сильно подрожать. Аналитики называют такое состояние синдромом упущенной выгоды, когда инвесторы разрываются между желанием покупать и опасениями за свои деньги, ведь уже завтра актив снова может рухнуть в пропасть, положив конец надеждам на выгодную инвестицию.

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Если мы обратимся к графику с курсом Биткоина, то можно заметить, что несмотря на массовое возвращение инвесторов, цифровое золото прочно зависло на отметке 36 500 долларов. Если крупным игрокам удастся продавить медвежий тренд, то это может привести к резкому всплеску, о котором время от времени говорят эксперты. Предполагается, что мощный отскок способен взвинтить цену на Биткоин до 200 000 долларов за короткое время. Неясно, насколько шанс такого развития событий велик, но тот факт, что другие криптовалюты уже начали дорожать, не вызывает сомнения. Особенно настораживает рост Эфира. Это может положить конец надеждам геймеров, которые только начали мечтать о снижении цен на графические чипы и остановке майнинга.