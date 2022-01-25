Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
Почему Биткоин снова начал дорожать? Ответ на этот вопрос уже готовы дать эксперты
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Долгое время эксперты отказывались говорить о возможном наступлении криптозимы. В начале 2022 года для этого события появились реальные предпосылки, но курс упрямо не желал опускаться ниже 40 000 долларов. На прошлой неделе удар ниже пояса по Биткоину нанёс российский регулятор. Центробанк приложил запретить криптовалюты, чем привёл весь мир в состояние лёгкого удивления. Пока о запрете говорить слишком рано, но даже предложения хватило, чтобы обрушить курс цифрового золота ниже 34 000 долларов. Сегодня Биткоин пытается отыграть часть потерянной стоимости, но удаётся ему это с переменным успехом. 

реклама

А вообще несколько дней аналитики с интересом наблюдали за происходящим, не давая никаких объяснений тому, из-за чего же криптовалюты так сильно штормит. Сегодня на сайте РБК появилась любопытная теория, в рамках которой называется главная причина, вследствие чего Биткоин не только вернулся к росту, но и может совершить небывалый рывок, подорожав на сотни процентов. Если у вас есть свои мысли на этот счёт – пишите их в комментариях, а мы пока перейдём к обоснованию происходящего на рынке. 

Эксперты уверяют, что сегодня рынок находится в состоянии подъёма. Причина проста: многие инвесторы уверены, что Биткоин нащупал дно, а значит нужно покупать. Этот феномен носит название «buy the dip» и обозначает необходимость срочно покупки актива, который временно находится на самой нижней точке и вот-вот готов сильно подрожать. Аналитики называют такое состояние синдромом упущенной выгоды, когда инвесторы разрываются между желанием покупать и опасениями за свои деньги, ведь уже завтра актив снова может рухнуть в пропасть, положив конец надеждам на выгодную инвестицию.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Если мы обратимся к графику с курсом Биткоина, то можно заметить, что несмотря на массовое возвращение инвесторов, цифровое золото прочно зависло на отметке 36 500 долларов. Если крупным игрокам удастся продавить медвежий тренд, то это может привести к резкому всплеску, о котором время от времени говорят эксперты. Предполагается, что мощный отскок способен взвинтить цену на Биткоин до 200 000 долларов за короткое время. Неясно, насколько шанс такого развития событий велик, но тот факт, что другие криптовалюты уже начали дорожать, не вызывает сомнения. Особенно настораживает рост Эфира. Это может положить конец надеждам геймеров, которые только начали мечтать о снижении цен на графические чипы и остановке майнинга. 

#криптовалюта #биткоин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Везучий майнер добыл Биткоинов на 17.7 миллионов рублей с помощью собранного на коленке ASIC
Dogecoin потерял большую часть стоимости, а эксперты ожидают исчезновения мемных криптовалют
Биткоин вернулся к росту, а аналитики Cryptonews ожидают сильного падения криптовалюты до $25 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила стабильную MIUI 13 и MIUI 12.5 на Android 11/12 для 59 смартфонов 2019-2021 годов
8
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
57
Везучий майнер добыл Биткоинов на 17.7 миллионов рублей с помощью собранного на коленке ASIC
13
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
214
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
73
В Японии на прилавки вернулась старая и медленная видеокарта 2017 года Radeon RX 550 по цене $155
47
Три дешёвых смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную MIUI 13 на Android 12 раньше срока
+
24 января Биткоин продолжил дешеветь, а аналитики уже назвали прошедшую неделю худшей за 8 мес
68
Dogecoin потерял большую часть стоимости, а эксперты ожидают исчезновения мемных криптовалют
10
В Geekbench AMD Ryzen 9 6900HX серьезно обошел предшественника, но оказался медленнее конкурента
8
Пиковый «онлайн» Steam приблизился к 30 миллионам пользователей
4
В преддверии релиза Dying Light 2 в первой части серии пройдёт новое игровое событие
7
Партнёры AMD назвали сроки увеличения поставок и снижения цен на видеокарты
26
Биткоин вернулся к росту, а аналитики Cryptonews ожидают сильного падения криптовалюты до $25 000
33
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
362
Спутник Сатурна похожий на "Звезду смерти" из "Звездных войн" может скрывать жидкий океан
4
Скальпер рассказал о доходе с перепродажи игровых приставок и видеокарт в размере 4 740 000 р в мес
28
В Казахстане и Киргизии наблюдаются отключения электричества на фоне роста количества майнеров
39
Анонсирована Daomei Village — польский «клон» Stardew Valley про деревню, императора и великое прощение
1
Radeon RX 6500 XT vs Radeon RX 570 – лучшая бюджетная видеокарта или обычная пустышка в тесте Bk
13

Популярные статьи

Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
22
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
38
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
10
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
31
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
28
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
12

Сейчас обсуждают

hardware
21:30
на 754 и 939 тоже были вертушки на мостах
AMD Athlon XP 2000+ (Palomino) разогнался до частоты 2505 МГц
Poppа
21:28
верните косплей
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
Олекс Алекс
21:28
Стратегия у него такая же как и у всех - заработать побольше
NVIDIA почти смирилась с развалом сделки по покупке Arm
Расул Халилов
21:27
С чего это у меня расстройство, не я же бредовые аналогии привожу
AMD Ryzen 9 6900HX на 33% быстрее Ryzen 9 5900HX
Шешенбек Тант-Оглы
21:25
Анекдот. Встречайте зеновий впопудаешь? Зина где резина,? Жорин с азова маша с киева,леня пулелев Ухахаха ухахаха
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
Poppа
21:24
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
Добрый Фей
21:23
Ну ты готов свое очко и забесплатно отдать, сразу видно)
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
hardware
21:23
лол, только сегодня собрал машину на ASUS A7N8X и семпрон 2500+. в стоке по aida64 в тесте cpu квин 2750 попугаев. обгоняя тем самым п4 2.4
AMD Athlon XP 2000+ (Palomino) разогнался до частоты 2505 МГц
Luck-AD
21:21
Какие нах*р топовые P4? После того как появился самый первый AthlonXP и его дорабатывали Palomino -> Thoroughbred -> Barton. У интел как раз начались огромные проблемы аж до Core2Duo. Intel начали э...
AMD Athlon XP 2000+ (Palomino) разогнался до частоты 2505 МГц
Poppа
21:20
Илон Маск пообещал съесть гамбургер в прямом эфире, если McDonald’s начнёт принимать Dogecoin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем