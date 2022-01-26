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В. Путин рассказал о преимуществах майнинга в России, призвав ЦБ определить статус цифровых активов
Президент России высказался на тему криптовалют
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В последние дни между Центробанком и российскими законодателями разгорелось настоящее противостояние. Регулятор настроен категорически против криптовалют, желая запретить любые операции, включая покупку, обмен и хранение цифровых активов. Депутаты предлагают внедрить регулирование криптовалют, не желая отказываться от перспективной технологии, а также навредить миллионам людей, инвестировавшим в цифровое золото личные средства. Не согласны с позицией Центробанка и в Минфине. Похоже, запрета не будет. Или всё же будет? Сегодня на эту тему высказался В. Путин.

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Судя по всему, даже президенту наскучили перепалки между регулятором и депутатским корпусом. Он отметил, что знаком с позицией Центробанка, которая на самом деле не нова, ведь регулятор хочет оградить жителей страны от дополнительных рисков, связанных с криптовалютами. Он отметил, что Центробанк не стоит на пути технологически прогресса, продолжая ежедневно внедрять инновации. И всё же, В. Путин уверен, что правительство и Центробанк должны прийти к единому мнению, поскольку противостояние затянулось. После этого президент попросил отчитаться перед общественностью, ожидающей выверенного решения. Президент также отметил, что сегодня страна обладает целым рядом конкурентных преимуществ. В первую очередь речь идёт о профиците энергии. Это значит, что майнеры не несут угрозы целостности электросетей. Кроме того, в России достаточно профессионалов, разрабатывающих решения для блокчейна и криптовалют. 

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Кстати, это не первое заявление президента страны по поводу криптовалют. Ещё летом 2018 года он уверял, что к цифровым активам нужно относиться с особой осторожностью, а сама технология сегодня вышла за пределы одного или нескольких государств. Весной 2021 года В. Путин обратил внимание на простоту перемещения цифровых активов между странами, поручив Генпрокуратуре разобраться с незаконным выводом денег за рубеж. Уже в октябре он в рамках интервью заговорил о том, что криптовалюты имеют право на существование. Он предположил, что в будущем криптовалюты могут стать одним из средств расчёта между жителями РФ, а также держать в цифровых активах свои накопления. Уже в ноябре он пришёл к выводу, что главная проблема криптовалют состоит в их чрезвычайно высокой волатильности. Это приводит к рискам, которые они несут для обычных вкладчиков и инвесторов. Мало того, президент заявил, что криптовалюты вообще ничем не обеспечены.  

#криптовалюты
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