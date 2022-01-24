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Dogecoin потерял большую часть стоимости, а эксперты ожидают исчезновения мемных криптовалют
24 января Dogecoin продолжил дешеветь, опустившись до самой низкой отметки за 9 месяцев
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Мемные криптовалюты стали настоящим магнитом для миллионов людей по всему миру. Они привлекали низкой стоимостью по сравнению с Биткоином, а также постоянным ростом, что давало надежду на стабильный заработок и возврат вложений в самое ближайшее время. Долгое время самым перспективным активом считался Dogecoin. Данная криптовалюта дорожала на волне хайпа, вызванного шутками Илона Маска. В какой-то момент всё прекратилось, а виртуальные собаки посыпались вниз. Dogecoin медленно дешевел, теряя по несколько центов в месяц, а в ходе очередного обрушения криптовалют обвалился до 13 центов. 

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Эксперты констатируют, что сегодня мемная криптовалюта торгуется на самой низкой отметке за последние 9 месяцев. Если вы всё ещё надеетесь на чудо, то спешим вас разочаровать. Дело в том, что многие аналитики уверены, что дни собачьих монет сочтены. В первую очередь опасения связаны с законодательной базой. Проблема в том, что в ближайшее время финансовые регуляторы захотят усилить контроль за криптовалютами. Вот только мемные криптовалюты невозможно взять под контроль, поскольку они изначально были созданы для обогащения своих создателей. 

Обратите внимание: на 10 кошельках хранится 43% всех монет, а значит более 7 миллиардов долларов принадлежат нескольким людям. Это мягко скажем ненормально, поэтому регуляторы с высокой долей вероятности не одобрят существование Dogecoin в рамках правового финансового поля. Но даже это не самое главное, ведь всегда можно использовать обменники или альтернативные инструменты для вывода цифровых активов. Эксперты утверждают, что проблема мемных криптовалют гораздо сложнее. 

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Так, после падения криптовалют весной 2021 года все монеты сумели восстановиться и только Dogecoin продолжал падать. Это значит, что доверие инвесторов исчерпано, а обычные пользователи предпочитают более надёжные источники. Особенно опасно наступление криптозимы. Если произойдёт резкое падение основных криптовалют, то Dogecoin может больше никогда не подняться, оставаясь на сверхнизких позициях до полного исчезновения интереса со стороны криптосообщества. Не лучшим образом дела идут и у Shiba Inu. Рыночная капитализация снизилась до 11 миллиардов, а суточные торги только за прошедшие 24 часа уменьшились на 34%. Эксперты советуют не питать иллюзий. Даже если основатели мемных криптовалют и заработали большие деньги, они не будут рисковать своими активами на банковских счетах для спасения виртуальных собак. Ну а паника сделает своё дело, ведь сегодня встревожены не только владельцы мемных монет, но и более надёжных Биткоинов. 

#криптовалюта #dogecoin
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