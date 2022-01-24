За прошедшую неделю курс криптовалюты упал на 18%, достигая 34 000 долларов за 1 монету

На прошлой неделе случился резкий и абсолютно неожиданный обвал Биткоина. Всё произошло так стремительно, что в первые сутки эксперты даже затруднялись назвать причины падения, а после спорили, могла ли повлиять позиция Банка России на криптовалютный рынок. В четверг курс цифрового золота торговался на отметке 42 000 долларов, а в пятницу внезапно пошёл вниз. Падение продолжилось в субботу, когда Биткоин впервые за 8 месяцев опускался ниже 35 тысяч за 1 монету. В воскресенье рынок отыграл несколько процентов, но уже на утро понедельника пошёл вниз.

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Нужно учитывать, что Биткоин и без того был нестабилен. Если брать прошедшую неделю, то цифровое золото рухнуло на 18.1%, в то время как за январь оно опустилось на 30.6%. Если в первую неделю 2020 года аналитики только говорили о наступлении медвежьего тренда, то сегодня очевидно, что быкам на рынке места нет. Эксперты фиксируют чрезвычайно высокий индекс страха, что свидетельствует о самой настоящей панике. В данный момент мы видим, что курс застыл на отметке чуть вышел 35 000 долларов и нехотя снижается. Нужен только небольшой толчок, чтобы криптовалюты посыпались, словно карточный домик, или лопнули, как мыльный пузырь. Выбирайте то, что вам больше нравится, в конце концов многие уже давно сравнивают Биткоин с надуванием очередного пузыря.

Не радуют и заявления экспертов, мнение которых приводит портал РБК. Некоторые из них уверены, что в ближайшее время криптовалюты в России ждёт полный запрет по китайскому сценарию. Якобы, этот вопрос уже решён, а значит теперь остаётся только гадать, когда это случится, и какие правила будут установлены российским регулятором. Вполне возможно, что будет введён какой-то переходный срок, в рамках которого можно будет вывести криптовалюты в рубли. Нет никаких сомнений, что это приведёт к ещё большей панике на рынке, ведь сотни тысяч жителей РФ начнут избавляться от цифровых денег, что только усилит падение Биткоина.

Не стоит забывать и о шатком положении на фондовом рынке США. ФРС отказала миллиардерам в накачивании их компаний триллионами долларов, а значит придётся обходиться без сверхдоходов. Жалеть этих ребят не стоит, ведь за 2 года пандемии они увеличили своё состояние в несколько раз, поэтому сегодня наблюдается некоторая коррекция. Аналитики полагают, что всё это будет сказываться на курсе Биткоина в среднесрочной перспективе.

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P.S. Данный материал писался в течение 30 минут. На момент начала курс Биткоина ещё держался на отметке выше 35 000 долларов, а уже после перехода к публикации обвалился до 34 840 долларов.