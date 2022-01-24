Intel предупреждает о возможном потере гарантии в результате разгона процессоров с заблокированным множителем

На прошлой неделе известный оверклокер Der8auer обнаружил возможность разгона бюджетных процессоров Alder Lake при помощи повышения множителя на материнской плате и разблокировки значения BCLK (ссылка 1 и ссылка 2). Использовался недорогой 6-ядерный Core i5-12400, а в результате удалось поднять тактовую частоту бюджетника до 5.2 ГГц на материнской плате с чипсетом Z690, что позволило обойти более дорогой Ryzen 7 5800X в многоядерном тесте Cinebnech R20. Уже через несколько дней Der8auer повторил свой подвиг, но на этот раз он использовал недорогую материнскую плату на чипсете В660. Оверклокер не только показал процесс разгона, но и поделился некоторыми подробностями. Это значит, что любой владелец аналогичных комплектующих теперь может выжать из них гораздо больше, что сильно встревожило Intel.

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Судя по всему, возможность разгона бюджетных процессоров оказалась для самой Intel полным сюрпризом. Якобы, это была ошибка, которую просто не заметили инженеры. Поскольку производитель недоволен происходящим, то есть все основания ожидать программной заплатки, которая приведёт к полной блокировке разгона в BIOS. Intel настаивает, что попытка выйти за пределы штатной тактовой частоты для пользователя обернётся не только потерей гарантии, но и проблемами с материнской платой и другими компонентами. Вполне вероятно, что работающий за пределами своих возможностей процессор приведёт к выходу из строя других компонентов, которые также будут лишены гарантии из-за неправомерных действий пользователя.

В лучшем случае вы потеряете стабильность системы, а также сократите срок службы как самого процессора, так и сопутствующих компонентов. Intel настроена серьёзно и явно не хочет получить десятки тысячи сгоревших камней, определить причину поломки которых просто нереально. Дело в том, что даже если процессор сгорит, доказать вину пользователя будет крайне сложно. Именно поэтому мы ожидаем выход заплатки в самое ближайшее время. Если вы уже используете разгон процессора серии Alder Lake, то либо перестаньте это делать (как советует Intel), либо отключите возможность автоматического обновления BIOS. Если не предпринимать никаких действий, то в скором времени тактовая частота опустится к штатным значениям.

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Многие наши читатели остались довольны открывшейся возможностью разгона процессора. Специально для них напоминаем, что процесс не так прост, как может показаться. Нужно помнить, что при повышении множителя, увеличивается не только тактовая частота самого процессора, но и оперативной памяти. Таким образом стоит внимательно изучить видео по ссылкам, указанным выше. Иначе вы получите подгоревшую материнскую плату ещё до того, как сможете воспользоваться разгоном нового камня.