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Известный оверклокер разогнал бюджетный Core i5-12400 до 5.2 ГГц и опередил Core i9-12900K в играх
6-ядерный Core i5-12400 оказался быстрее 16-ядерного флагмана в реальных играх после того как был разогнан до 5.2 ГГц
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Уже больше десяти лет Intel придерживается привычной для себя логики выпуска процессоров. Вначале появляются флагманы, оснащённые высокими тактовыми частотами и разблокированным множителем. Это позволяет энтузиастам выжать из них немного больше, разгоняя при помощи продвинутых кулеров, систем жидкостного охлаждения и даже жидкого азота. Одновременно с этим в продажу поступают материнские платы на флагманском чипсете, а всё это позволяет что называется снять сливки. Intel несколько месяцев продаёт только такие процессоры, а после очередь доходит до массовых, лишённых возможности разгона. 

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Так было очень долго, пока не наступило время перемен. В рамках 12-го поколения появилась любопытная функция, позволяющая разгонять вообще любые процессоры, чем воспользовался известный энтузиаст Der8auer. Он раздобыл недорогой камушек Core i5-12400, а после при помощи манипуляцией со скоростью шины умудрился разогнать его до невероятных 5.2 ГГц. Оверклокер поясняет, что на самом деле данная функция доступна только на чипсете Z690. Далеко не все производители материнских плат вообще внедряют нечто подобное, поэтому пришлось как следует напрячься, что найти плату с поддержкой BCLK. 

Что любопытно, команда в BIOS активируется только после установки процессора с заблокированным множителем. Если вы хотите провернуть нечто подобное – смотрите ролик ниже, а мы кратко опишем методику. После активации функции нужно включить профиль XMP II, а после поднять тактовую частоту на шине. Стоит учитывать, что это один из самых линейных способов разгона, поэтому необходимо внимательно следить за тактовой частотой остальных комплектующих. Так, придётся сразу же понизить тактовую частоту оперативной памяти DDR5 и кэш-памяти. Они должны находиться на рекомендуемых отметках, поэтому следите внимательно. Без повышения напряжения не обойтись, поэтому подойдите к процессу со всем внимание. Можно попробовать выставить именно такие параметры, как у оверклоклокера. Вот только далеко не все процессоры Core i5-12400 способны на разгон до 5 ГГц. Что до тестового образца, то он прогрелся до 96 градусов с TDP до 138 Вт. 

После прогона в синтетических программах стало ясно, что бюджетный 6-ядерник способен на больше. В CInebench R20 он показал +33% баллов, а в реальных играх с лёгкостью обошёл более дорогой 16-ядерный Core i9-12900K. Стоит понимать, что на пути разгона стоит необходимость в покупке дорогостоящей материнской платы. Кроме того, вам потребуется мощный кулер. И пусть это не совсем напоминает классический разгон, к которому мы привыкли в последнее время, именно таким путём шли первые оверклокеры. Они экономили на мелочах, доказывая, что необязательно покупать самые дорогие процессоры, ведь всегда есть другой путь. 

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#процессоры #разгон #core i9-12900k #core i5-12400
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00:22
Где огромные задержки? У меня на ддр5 задержки ниже чем на 12900к у многих на ддр4. [img]https://i.imgur.com/yYafuJ6.png[/img]
Покупка дорогостоящей DDR5-6000 бесполезна, а разница с DDR4 составляет несколько fps – в тестах SH
Талгат Шамсутдинов
00:20
Ты на его ебло глянь, видно же , что аутист ДЦПешник
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whitespirit
00:20
И одержимых криптовалютным майнингом.
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CTyDeHT
00:11
Интересно, а где они обучались?
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00:09
кстати если дестиллированая вода прорвётся,то хана придёт компу.Хоть сама дестиллированая и непроводит,но смешавшись с пылью компа-это уже становится проводником
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Rashid
00:08
Надо быть кретином чтобы эксплуатировать 5800x на вдвое меньшей частоте infinity fabric (ddr4 4000)
Покупка дорогостоящей DDR5-6000 бесполезна, а разница с DDR4 составляет несколько fps – в тестах SH
bambino_pukanov
00:08
предлагаю сразу переходить к изгнанию бесов из-за компов, а в тяжелых случаях - к сжиганию еретиков.
РПЦ написала молебен «об одержимых компьютерной страстью»
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