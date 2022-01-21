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Известный оверклокер разгонял Core i5-12400 до 5 ГГц на недорогой материнской плате на чипсете В660
На этот раз Der8auer использовал недорогую материнскую плату, обнаружив возможность разгона бюджетного процессора
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Несколько дней назад известный оверклокер Der8auer получил в своё распоряжение процессор Core i5-12400, который явно приглянулся энтузиасту. Он установил его на материнскую плату на чипсете Z690 и попробовал разогнать. Не удивляйтесь, именно так, ведь в 12-м поколении Intel оставила лазейку в виде пассивной функции BCLK в BIOS. Найти её можно далеко не на всех материнских платах, а после активации можно получить доступ к повышению тактовой частоты шины. Способ весьма сомнительный, ведь сегодня принято всё делать иначе, но долгие годы ничего подобного у бюджетных процессоров Intel вообще не наблюдалось. 

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Результатом разгона стала невероятная тактовая частота 5.2 ГГц и покорение игрового олимпа, когда бюджетный Core i5-12400 оказался быстрее сверхмощного Core i9-12900К. И всё же, несмотря на достижение таких внушительных результатов, в адрес энтузиаста посыпались обвинения в нереалистичности эксперимента. Дело в том, что владельцы процессора Core i5-12400 лишь в редких случаях обратят внимание на дорогостоящие материнские платы, поэтому в реальной жизни абсолютное большинство пользователей не сможет воспользоваться преимуществами внезапно появившегося разгона. Как оказалось, всё же сможет. Der8auer заполучил ещё одну материнскую плату. На этот раз она основана на недорогом чипсете В660, поэтому доступна многим потенциальным покупателям. В ходе изучения BIOS обнаружилось, что функция работает исключительно на материнских платах с поддержкой оперативной памяти DDR5, в то время как аналоги на DDR4 лишены бесплатного разгона. 

Весь процесс можно изучить на видео ниже. На этот раз Core i5-12400 удалось разогнать до 5 ГГц, что не так впечатляет, но и цена материнской платы оказалась намного ниже. Если одноядерную производительность мы уже знает, то многоядерные тесты оказались крайне любопытны. Так, бюджетный камень приблизился к более дорогому Ryzen 7 5800X в Cinebnech R20. Здесь стоит учитывать 2-кратную разницу в цене и в количестве ядер. Во время разгона была зафиксирована температура 93 градуса с TDP 117 Вт. Энтузиаст полагает, что во время игр температура и показатели энергопотребления будут ниже, ведь в синтетике система выжимает из процессора все соки. 

Der8auer констатирует, что сам процесс разгона на недорогой материнской плате более сложен, чем на флагманской Z690. Это нужно учитывать, ведь далеко не все смогут воспользоваться ручными настройками, а профили XMP недоступны. Мы полагаем, что главное в этом вопросе – желание. Сам процессор Core i5-12400 холодный и даже после достижения 5 ГГц демонстрирует относительно низкие показатели TDP. Это значит, что его вполне можно разогнать до 4.8 ГГц на постоянной основе, получив гораздо более внушительную производительность абсолютно бесплатно. 

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#процессор #разгон #core i5-12400
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