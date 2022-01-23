Купить новую бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 по рекомендованной цене будет невозможно

Radeon RX 6500 ХТ продаётся в рознице по цене близкой к 40 тысячам, а перекупщики на Авито предлагают новинку за 30 000 рублей. Всё это далеко от рекомендованных 18 тысяч, а шансы увидеть видеокарту AMD хотя бы за 25 тысяч в рознице равны нулю. В Ситилинк нехотя скинули цену с 43 000 до 40 тысяч, а многие магазины даже не стали закупать Radeon RX 6500 ХТ, поскольку осознают бесперспективность её реализации по таким ценам. Нельзя сказать, что на рынке видеокарт не происходит ничего хорошего, ведь Эфир сильно подешевел, что уже вызвало волну удешевления у местных продавцов. Поскольку криптовалюты могут в любой момент вернуться к росту, то мы бы не стали рассчитывать на долговременные скидки, тем более, когда на горизонте замаячила ещё одна перспективная для заработка видеокарта.

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Уже на следующей неделе в магазины заглянет GeForce RTX 3050. Она получила официальную цену 250 долларов и предназначается для геймеров, поскольку получила крайне низкие показатели в майнинге. Ранее сообщалось, что она с трудом выдаёт 13 MH/s, что делает её одной из самых неэффективных карт для добычи Эфира. Нужно понимать, что даже если GeForce RTX 3050 окажется неинтересна майнерам, то она непременно столкнётся с дефицитом полупроводников и перекупщиками, желающими на ней заработать. Как оказалось, наиболее активные из них уже сегодня пытаются привлечь к себе внимание геймеров.

Сообщается, что в Перу один из местных магазинов предлагает новинку вместе с комплектом памяти за 506 долларов. Поскольку сам комплект стоит около 50 долларов, то нетрудно догадаться, что ритейлер предлагает заказать GeForce RTX 3050 за 450 долларов. Если вы думали, что это много, то мы вас сильно разочаруем. Дело в том, что на Newegg уже появились объявления с предзаказами от сторонних продавцов. Количество товара не указывается, а видеокарты не доставляются за пределы США. Что до цены, то она установлена на отметке 699 долларов. Это почти в 3 раза дороже рекомендованной стоимости.

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Предположительно, новинка NVIDIA получит производительность, аналогичную GeForce GTX 1660 Ti. Это довольно неплохо, а прибавив к этому трассировку лучей, можно получить действительно неплохой продукт. Сегодня такая видеокарта в российской рознице стоит от 54 тысяч рублей, а значит будет крайне наивным предполагать, что магазины поставят на GeForce RTX 3050 цену ниже 50 000 рублей. Скорее всего, это будит 60 000 рублей и дороже, а это значит, что 650-700 долларов – это наиболее реалистичный ценник для России.