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Если за 2021 год вы не купили видеокарту, то у вас либо нет денег, либо вы невнимательно читаете наши материалы. Вполне возможно, что подходящая карточка у вас уже есть, с чем вас и поздравляем, вот только в большинстве случаев многие из нас просто не готовы принять тот факт, что криптовалюты пришли надолго. Биткоин падает, утягивая за собой весь рынок. Не спрашивайте почему это происходит. Никто точно не знает. Предполагается, что на фоне новой монетарной политики ФРС снижаются индексы всех крупных бирж, вот только цифровое золото падает явно сильнее, чем индексы крупных компаний и стран. Кто бы мог подумать, что в конце января 2022 года Биткоин будет стоить не 100 000 долларов, как говорили аналитики, а всего 35 тысяч. А ведь никто не знает, что будет в понедельник, но сегодня не об этом. 

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За 2021 год Эфир пережил несколько падений: в мае, июне и июле – когда курс падал ниже 2000 долларов, а после в сентябре, когда он удержался на отметке выше 2500 долларов. Каждый раз, когда это происходило, цены на видеокарты снижались. Иногда перепады были такими быстрыми, что магазины не успевали отреагировать, но как минимум 3 раза вы могли купить видеокарту значительно дешевле её привычной стоимости. Почему же не купили? Просим вас не писать о том, что цены выше рекомендованных. Если вы внимательно читали наши материалы, то должны были бы понимать, что в 2022 году такого понятия как рекомендованная цена не существует. В одном из интервью представители NVIDIA признали, что не могут давить на партнёров, поскольку те сталкиваются с дефицитом ключевых деталей, каждая из которых достаётся им крайне дорого. Именно поэтому цены ещё долго не вернутся в норму, но это не значит, что нельзя купить видеокарту дешевле, чем вчера.

Если вы не верите, что Эфир продолжит падение, покупайте видеокарту сегодня. Таких цен мы не видели с лета 2021 года. Шанс чуть ли не уникальный, а значит нужно рассмотреть предложения. Прежде всего GeForce GTX 1050 Ti. Модель производства Palit куплена в количестве 16 единиц за 22 января, а Gigabyte – 19 штук. В обоих случая цена составила 23 990 рублей. Ещё раз отметим, что это далеко от нормы, но где вы в 2022 году вдели норму? Если у вас есть такие деньги – не тяните, никто не гарантирует, что Эфир не подорожает.

Радует и GeForce GTX 1650. 2 разные модели Palit куплены в количестве 52 единиц. Это настоящий успех, а ведь мы говорим об одном магазине, а доступных моделей гораздо больше двух. Получается, что сегодня за 29 тысяч можно без проблем играть на средневысоких настройках во все игры. Неплохая перспектива. 

Активно разбирают GeForce GTX 1660 SUPER и GTX 1660 Ti. Обе находятся в топе по заказам, поскольку стоят от 56 тысяч рублей. Ещё полтора месяца назад майнеры разбирали такие видеокарты за 80 тысяч. Интересно, не жалеют ли они о своём поступке? 56 000 рублей – это весьма немало за видеокарту такого уровня. Если Эфир задержится на низких позициях ещё неделю, то цена упадёт ещё, но пока о судьбе криптовалют можно только гадать. 

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Активно разбирают GeForce RTX 3060, а менее скоростная, но более эффективная в майнинге эфира GeForce RTX 2060 впервые за долгие месяцы стала дешевле предыдущей модели. Сказывается отсутствие спроса со стороны фермеров. Мы снова рекомендуем присмотреться к Radeon RX 6600 XT. Видеокарта стоит 65 тысяч рублей, но крайне интересна в играх. Она даст фору более дорогим моделям NVIDIA и позволяет вообще забыть о существовании майнеров, перекупщиков и дефицита полупроводников на несколько лет. 

#видеокарты #скидки
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