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Геймеры раскупили видеокарты Radeon RX 6500 ХТ по 43 000 р, а новинка уже на Авито у перекупщиков
Перекупщики предлагают новую видеокарту от 30 000 рублей
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Многие наши читатели уверяют, что никогда бы не купили такую видеокарту, как Radeon RX 6500 ХТ. Якобы, она получила мало видеопамяти с узкой 64-битной шиной. Это непременно приведёт к просадкам, что неприемлемо для шутеров и вообще неприятно. Вполне возможно, что они правы, вот только в подобных ситуациях всё решает цена, а не личные предпочтения. Судите сами, согласно данным на сайте AMD, Radeon RX 6500 ХТ должна была стоить в РФ 17 999 рублей. ДНС выставил партию видеокарт по стартовой цене, вот только видеокарты достались перекупщикам, а несколько других магазинов выставили её за 43 тысячи. 

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Обратите внимание на изображение ниже. Это самая массовая модель на рынке. В Ситилинк она лежала весь день 21 января по 43 000, а к вечеру все доступные видеокарты оказались раскуплены. Мы не станем критиковать геймеров, которые решились на такой шаг. На самом деле всё просто, ведь играть хочется, а Radeon RX 6500 ХТ остаётся чуть ли не единственной картой, которая за 43 тысячи может обеспечить вам комфортный гейминг на высоких настройках в 1080р. 

Многие западные издания писали, что дефицит Radeon RX 6500 ХТ настолько сильный, что видеокарт нет даже у перекупщиков. Что же, судя по всему, всё дело в мотивации и целеустремлённости, которой у российских скальперов хоть отбавляй. Вечером 21 января мы заглянули на Авито и убедились, что предложений достаточно, а цены стартуют с 30 000 рублей. Мы не будем заходить в объявления к перекупщикам. Уверены, что вы в состоянии сами заглянуть на Авито, где вся эта информация доступна для изучения. Многие не стесняясь пишут, что брали в ДНС. Другие предлагают отдать видеокарту при встрече, но есть и те, у кого Radeon RX 6500 ХТ несколько. Они пишут, что никуда не торопятся и ставят заоблачные цены.

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Мы категорически не рекомендуем вам ничего покупать у перекупщиков. Обратите внимание на цену Эфира. Криптовалюта падает. Если так будет и дальше, то уже вскоре стоимость видеокарт обвалится, ведь магазинам не останется ничего другого, кроме как идти навстречу геймерам. Ну а пока Radeon RX 6500 ХТ за 30 000 рублей пусть перекупщики оставляют себе. Она не стоит своих денег хотя бы потому, что на материнских платах с поддержкой интерфейса PCIe 3.0 демонстрирует падение производительности. Всему этому есть объяснение, но вряд ли оно вам понравится. Выяснилось, что графический чип Navi 24, он же Radeon RX 6500 ХТ изначально создавался под ноутбуки на базе гибридных процессоров Rembrandt. Именно поэтому он лишён кодеков и заточен по новый интерфейс PCIe 4.0. Таким образом перед нами переименованная видеокарта Radeon RX 6400, которая благодаря маркетологам получила огромную цену и абсолютно иное позиционирование. Видимо, ребята из AMD думали, что мы не догадаемся. 

#видеокарта #radeon rx 6500 хт
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