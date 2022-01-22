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Павел Дуров рассказал о запрете криптовалют в России и раскритиковал позицию Центробанка РФ
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Несколько дней назад появились данные о планах Центробанка запретить хождение криптовалют на территории России. Новость грянула словно гром, застав многих экспертов врасплох. Спустя какое-то время пресс-служба регулятора опровергла столь нелепую новость, но многое свидетельствует в пользу того, что это не пустые слова, а вполне реальные перспективы, которые словно Дамоклов меч нависли над всей криптоиндустрией РФ. Эксперты отмечают, что подобное решение станет гибельным для всей IT-индустрии России, поскольку сегодня блокчейн не только стал мейнстримом, но и способствует революционным открытиям и разработкам, о которых ещё десять лет назад нельзя было и мечтать. 

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Пока слишком рано говорить о том, является ли решение Центробанка окончательным, но взвешенным его точно не назовёшь. К подобному заключению пришёл Павел Дуров. Он уверен, что запрет криптовалют приведёт к мощнейшему оттоку высококлассных специалистов из РФ, а о создании отечественного софта, построенного на криптографии и блокчейне, останется только мечтать. Павел пишет, что прекрасно понимает позицию регулятора, который стремиться к правовому регулированию всех финансовых сфер граждан. Это значит, что нужно внести в законодательство изменения, позволяющие контролировать криптовалюты, но их запрет не только не избавит от мошенников, но и грозит огромными потерями среди рядовых граждан. 

Далеко за примерами ходить не нужно: в Китае после полного запрета криптовалют многие компании не только ушли в подполье, но и перестали платить за электричество, подключаясь к государственным энергосистемам. Все операции стали проходить через иностранные банковские структуры, а значит налицо отток капитала. Но куда хуже положение обычных держателей. Многие даже не подозревали, что за запретом майнинга нагрянет запрет обмена и вывода криптовалют. В итоге многие китайцы потеряли доступ к собственным накоплениям. Учтите, что жители Поднебесной гораздо более дисциплинированные, чем жители РФ, поэтому можно ожидать активизации мошенников, предлагающих вывод Биткоинов в реальные деньги.

Павел Дуров уверен, что Россия движется к тому, чтобы стать одним из самых крупных игроков на поле программного обеспечения, связанного с криптовалютами и блокчейном. Если сегодня всё запретить, то уже завтра либо придётся по указке государства создавать отрасль с нуля, либо и вовсе потерять позиции на мировом рынке. 

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Напомним, совсем недавно был составлен глобальный рейтинг владения криптовалютами. Так вот, несмотря на огромное количество майнеров, живущих в РФ, Россия занимает предпоследнее место. Очевидно, что новости о запрете криптовалют только усиливают напряжённость. Цифровые активы нуждаются в контроле, но запретив их сегодня, можно забыть о здоровой конкуренции с западными странами. А ведь в США никто ничего запрещать не планируют. Там предпочтут надавить на биржи и заставить всех майнеров платить налоги в казну. 

#криптовалюты #павел дуров
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