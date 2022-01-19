Первыми на линии огня оказались обменники, занимающиеся криптовалютными переводами

Не секрет, что Центробанк РФ недоволен текущим положением криптовалют. Миллионы жителей страны могут свободно покупать и продавать цифровые активы, не платя никаких налогов. Ситуация весьма спорная, а значит есть как сторонники, так и противники звучащих доводов. Самый простой пример: 20 лет назад вы получили зарплату, с которой уже были уплачены все налоги. В какой-то момент вы решили купить на 100 долларов несколько картриджей для игровой приставки. Сегодня выясняется, что картриджи стоят уже 1000 долларов. Вы с радостью продали их коллекционеру, заработав 900 долларов. Сомнительно, что вы захотите указывать эти деньги в налоговой декларации. Тогда почему с купленных на 100 долларов 2 Биткоинов, которые сегодня стоят 80 000 долларов, вы должны платить налог? Почему вдруг вы не можете свободно выводить их в рубли, если не совершали никаких преступлений и не нарушали законодательства?

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Слишком много вопросов, но слишком мало ответов. Нужно признать, что даже в США есть законодательные проблемы с криптовалютами, а более-менее понятные правила появятся уже в 2022 года. Ну а пока Центробанк активно борется с отмыванием денег при помощи криптовалют. Вообще создаётся такое ощущение, что для Центробанка любой владелец нескольких монет тут же превращается в наркоторговца, ведь в настоящее время идёт активная борьба с криптообменниками, а в качестве причин называются попытки остановить финансирование терроризма и любых других преступных действий.

Представители Центробанка уверят, что обменники несут потенциальную опасность, поскольку ведут свою деятельность нелегально. Они нигде не зарегистрированы, не платят налоги, могут вообще не вернуть вам деньги, а карты, с которых проводятся оплаты, принадлежат подставным лицам. Защищать обменники мы не будем, поскольку часть обвинений действительно оправданы, вот только сегодня нет никакой возможности зарегистрироваться. Возможно, один или несколько крупных игроков и заинтересованы в открытой работе, но регулятор просто не допустит их к рынку оказания финансовых услуг. Всё дело в том, что уже сегодня часть банков полностью блокируют поступление платежей с обменников. Среди наиболее известных: ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, а также цифровые платёжные системы WebMoney, Western Union и другие.

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Сообщается, что Центробанк РФ разослал всем банкам запрос на предоставление полной информации о поступлении денег с наиболее популярных криптообменников, а также всех платежей, осуществляемых по протоколу P2P. Всё это значит только одно: Центробанк медленно, но уверенно берёт все криптовалютные переводы под контроль. Тотального запрета на проведение подобных операций пока не поступало, но кто знает, что случится завтра.