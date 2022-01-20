В настоящее время нет и речи о запрете криптовалют на территории РФ

Уже больше месяца по сети бродят слухи о планах Центробанка РФ по запрету криптовалют. До недавнего времени эксперты не принимали всерьёз подобные утечки, но вчера появилась информация о планах финансового регулятора взять под контроль обменники, совершающие операции по выводу криптовалют на карточные счета российских граждан. Якобы, банки получили соответствующие уведомления, что непременно приведёт к тотальному контролю, а в будущем позволит ограничить выплаты из обменников или любого другого источника. Одновременно с этим заговорили о желании и вовсе запретить криптовалюты на территории РФ. Приводились весомые аргументы, которые могли испортить день миллионам держателей цифрового золота, как вдруг на связь вышли представители Центробанка.

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Согласно заявлениям Елизаветы Даниловой, занимающей пост директора Департамента финансовой стабильности Банка России, сегодня у граждан РФ нет никаких причин опасаться запрета криптовалют. Она опровергла последние слухи отметив, что регулятор осознаёт все риски, связанные с криптовалютами и пытается минимизировать ущерб для обычных людей. Особенно настораживает даже не сам факт использования криптовалют, а опасность лишиться всех денег из-за неподконтрольной деятельности иностранных бирж. В данном случае речь идёт о том, что биржи не хотят нести ответственность за деньги миллионов людей, а также могут блокировать счета по собственной инициативе.

Несмотря на озвученную позицию регулятора, Елизавета Данилова имеет на этот счёт и своё мнение. Так, она считает, что использовать российскую финансовую структуру для покупки криптовалют на западных биржах нужно запретить. Это приведёт к положительному эффекту и снимет часть проблем, включающих риски владения и продажи активов. Также это позволит снизить популярность криптовалют среди жителей России.

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Отметим, что сегодня был опубликован доклад Банка России, в рамках которого были озвучены предложения по запрету любой деятельности связанной с криптовалютами. По мнению регулятора, в настоящее время криптовалюты являются ещё одним механизмом оттока капитала с территории РФ. Это приводит к ослаблению курса рубля и падению экономики. Важно понимать, что это всего лишь предложение, в то время как решающее слово за законодателями. Сомнительно, чтобы они решились на запрет криптовалют. Хотя, никто не может быть точно уверен в этом вопросе.