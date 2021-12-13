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Россия оказалась на предпоследнем месте в рейтинге владения криптовалютами, уступив соседней Украине
На первом месте закрепился Сингапур, а вот Украина прорвалась на 21 позицию
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Сегодня Россия занимает третье место по майнингу Биткоинов в мире, уступая по этому показателю только США и Казахстану. Важно учитывать, что Америка постоянно наращивает мощности, поскольку может предложить фермерам относительно стабильные условия и зрелое законодательство в отношение хранения и добычи цифровых денег. Дебаты о статусе криптовалют идут и там, но позиции властей кажутся шахтёрам благонадёжными. А вот в Казахстане не всё хорошо. Майнеров оказалось слишком много, что повысило нагрузку национальной энергосистемы, которая просто не справляется с таким количеством запросов. Некоторые фермеры уже переезжают в США и в Россию, поэтому в ближайшее время ожидается пересмотр текущих позиций в рейтинге.

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Многие эксперты говорят о том, что сами по себе майнеры не гарантируют улучшения экономических показателей в стране, где они ведут добычу. Оборудование они привозят с собой или заказывают в Китае по теневым каналам. Деньги в национальную валюту не переводят, ведь владельцы ферм предпочитают покупать недвижимость в Лондоне, а значит показатели уровня использования криптовалют не имеют ничего общего с количеством майнеров в той или иной стране. Это доказывает новый рейтинг, составленный аналитиками Coincub. Финальный отчёт получил название «Global Crypto Ranking guide for Q4 2021». 

В данном случае учитывается целый ряд параметров, от политики властей, до вовлечённости финансового сектора в сферу цифровых денег. Кроме того, особое внимание уделяется требованиям национальных регуляторов и налогам. В конце концов важны правовые основы, ведь владельцы криптовалюты должны иметь возможность распоряжаться своими монетами без опаски попасть за решётку. Немаловажно подсчитать распределение криптовалют среди граждан той или иной страны, простоты доступа к активам, наличия криптобанкоматов и многие другие параметры.

После подсчёта всех переменных оказалось, что на первом месте располагается Сингапур. Правительство давно определилось со статусом криптовалют, что позволяет инвесторам без проблем заниматься покупкой и продажей цифровых денег, осознавая свои права и обязанности. Следом идёт Австралия, ну а США только на третьем месте. Судя по всему, с Америкой злую шутку сыграла некоторая неопределённость. Возможно, когда законодатели договорятся, США возглавят рейтинг.

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Что любопытно, Украина на 21 месте, хотя количество банкоматов там стремится к нулю, а Биткоинами чаще всего владеют судьи, прокуроры и депутаты. В то же время Китай на законном последнем месте, поскольку хождение криптовалют там запрещено. А вот расположение России на предпоследнем месте вызывает вопросы. Российские законодатели приравняли цифровые деньги к имуществу. Регуляторы всё ещё спорят о статусе Биткоина, но даже Путин подтвердил, что запрещать никто ничего не будет. Может быть составители слегка предвзяты, или основывались на высказываниях диванных экспертов в социальных сетях, как это сегодня модно делать на Западе?

#криптовалюты
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