Антимайнерская видеокарта, которая вообще не должна быть доходной в майнинге, оказалась одной из самых эффективных

Если вы ждали, что видеокарта Radeon RX 6500 ХТ появится в российской рознице по рекомендованной цене, то отправляем вас прямиком в наш материал. Как оказалось, геймеры и энтузиасты с радостью купили все доступные модели несмотря на то, что они продавались по 43 000 рублей. Не остались без дела и перекупщики. Уже вчера на Авито можно было найти новинку за 30 000 рублей, что почти в 2 раза дороже рекомендаций AMD. Мы уже не раз слышали мнение, что Radeon RX 6500 ХТ – худшая видеокарта 2022 года и вообще не что иное, как провал десятилетия. При этом производитель уверял нас, что столь плачевные характеристики выбраны неслучайно. Якобы, всё сделано для того, чтобы майнеры вообще не обратили на неё внимания.

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Сегодня у нас есть крайне любопытная информация, ведь Серёга Солёный уже заполучил новинку и протестировал её в майнинге. Поскольку видеокарта имеет всего 4 Гб видеопамяти, то использовать её для добычи Эфира не выйдет, и это единственное справедливое замечание, оправдывающие позицию AMD. Во всём остальном вопросов гораздо больше, чем ответов. В ходе тестирования выяснилось, что брать Radeon RX 6500 ХТ для майнинга Ethereum Classic или любой другой популярной криптовалюты не стоит, ведь ваш доход будет крайне сомнительным, а вернуть вложения почти нереально. Но есть одна монета, которая способна принести владельцу фермы из Radeon RX 6500 ХТ неплохой доход.

Речь о TonCoin (TON). Бюджетная видеокарта, якобы совсем непредназначенная для майнинга, генерирует 1.2 GH/s, что позволяет получить 34.6 долларов месяц по текущим ценам. Вот только учтите, что в ходе очередного падения курса Биткоина, все криптовалюты сильно подешевели. Это значит, что в ближайшее время они могут вернуться к росту, а ваш доход увеличится. Если вы платите за розетку 6.5 рублей за 1 кВт, то чистый доход будет на уровне 27 долларов, а вот жителям северных регионов можно смело затариваться Radeon RX 6500 ХТ, ведь при доходности в 30 долларов в месяц (2330 рублей), купленную за 18 тысяч видеокарту вы отобьёте за 8 месяцев.

Сам солёный раздобыл новинку за 23 тысячи, но даже если учитывать переплату, то 10 месяцев на возврат вложений – это ровно в 3 раза быстрее, чем сегодня можно рассчитывать, копая Эфир. Получается, что сегодня важно купить новинку по максимально близкой к рекомендованной цене. Если Солёный смог это сделать, то найдутся десятки майнеров, у которых есть прямые контакты с поставщиками. А может дефицит Radeon RX 6500 ХТ как раз и объясняется её высокой эффективностью в майнинге? В конце концов, это мы с вами долго подсчитываем подобные вещи, а фермеры давно прикинули все за и против, ведь для них это не хобби, а бизнес.

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