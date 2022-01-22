Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнер купил видеокарту Radeon RX 6500 ХТ и доказал, что она способна отбить вложения всего за 8 мес
Антимайнерская видеокарта, которая вообще не должна быть доходной в майнинге, оказалась одной из самых эффективных
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой

Если вы ждали, что видеокарта Radeon RX 6500 ХТ появится в российской рознице по рекомендованной цене, то отправляем вас прямиком в наш материал. Как оказалось, геймеры и энтузиасты с радостью купили все доступные модели несмотря на то, что они продавались по 43 000 рублей. Не остались без дела и перекупщики. Уже вчера на Авито можно было найти новинку за 30 000 рублей, что почти в 2 раза дороже рекомендаций AMD. Мы уже не раз слышали мнение, что Radeon RX 6500 ХТ – худшая видеокарта 2022 года и вообще не что иное, как провал десятилетия. При этом производитель уверял нас, что столь плачевные характеристики выбраны неслучайно. Якобы, всё сделано для того, чтобы майнеры вообще не обратили на неё внимания. 

реклама

Сегодня у нас есть крайне любопытная информация, ведь Серёга Солёный уже заполучил новинку и протестировал её в майнинге. Поскольку видеокарта имеет всего 4 Гб видеопамяти, то использовать её для добычи Эфира не выйдет, и это единственное справедливое замечание, оправдывающие позицию AMD. Во всём остальном вопросов гораздо больше, чем ответов. В ходе тестирования выяснилось, что брать Radeon RX 6500 ХТ для майнинга Ethereum Classic или любой другой популярной криптовалюты не стоит, ведь ваш доход будет крайне сомнительным, а вернуть вложения почти нереально. Но есть одна монета, которая способна принести владельцу фермы из Radeon RX 6500 ХТ неплохой доход. 

Речь о TonCoin (TON). Бюджетная видеокарта, якобы совсем непредназначенная для майнинга, генерирует 1.2 GH/s, что позволяет получить 34.6 долларов месяц по текущим ценам. Вот только учтите, что в ходе очередного падения курса Биткоина, все криптовалюты сильно подешевели. Это значит, что в ближайшее время они могут вернуться к росту, а ваш доход увеличится. Если вы платите за розетку 6.5 рублей за 1 кВт, то чистый доход будет на уровне 27 долларов, а вот жителям северных регионов можно смело затариваться Radeon RX 6500 ХТ, ведь при доходности в 30 долларов в месяц (2330 рублей), купленную за 18 тысяч видеокарту вы отобьёте за 8 месяцев. 

Сам солёный раздобыл новинку за 23 тысячи, но даже если учитывать переплату, то 10 месяцев на возврат вложений – это ровно в 3 раза быстрее, чем сегодня можно рассчитывать, копая Эфир. Получается, что сегодня важно купить новинку по максимально близкой к рекомендованной цене. Если Солёный смог это сделать, то найдутся десятки майнеров, у которых есть прямые контакты с поставщиками. А может дефицит Radeon RX 6500 ХТ как раз и объясняется её высокой эффективностью в майнинге? В конце концов, это мы с вами долго подсчитываем подобные вещи, а фермеры давно прикинули все за и против, ведь для них это не хобби, а бизнес. 

анонсы и реклама
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#майнинг #видеокарта #radeon rx 6500 хт
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймеры раскупили видеокарты Radeon RX 6500 ХТ по 43 000 р, а новинка уже на Авито у перекупщиков
Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал имя предполагаемого создателя Биткоина Сатоши Накамото
58
24 смартфона Xiaomi скоро получат стабильную прошивку MIUI 13
4
NVIDIA рассказала о производительности GeForce RTX 3050 и вызвала насмешки среди геймеров
52
RTX 3050 протестировали в майнинге Ethereum - купить карту по рекомендованной цене не удастся
59
Китайский ровер "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны липкий грунт
10
Биткоин обвалился на новостях о запрете криптовалют в РФ, а Эфир бьёт ценовые антирекорды
100
В nVidia производительность новой RTX 3050 сравнивают с 5-летней GTX 1050
22
Новая тайваньская солнечная электростанция "Sun Rock" будет производить 1 млн кВт/час энергии в год
13
Intel планирует строить завод по производству чипов за $20 млрд в Огайо
7
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
90
Культовую The Elder Scrolls V: Skyrim запустили в 5К с 1300 модификациями и трассировкой лучей
4
Обвал курса Эфира обрушил доходность майнинга – GeForce RTX 3080 окупается за 30 мес
64
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ, а Radeon RX 6500 XT появилась в продаже за 43 000р
83
Утро 21 января Биткоин и Эфир встретили сильным падением – приход криптозимы или очередная коррекция
99
NVIDIA повысила цены на карты GeForce RTX 30 Founders Edition в Европе
10
Нужна ли в 2022 году дискретная видеокарта - Ryzen 3 3200G против 11 актуальных игр в тесте GG
25
Геймеры раскупили видеокарты Radeon RX 6500 ХТ по 43 000 р, а новинка уже на Авито у перекупщиков
77
Сделка с Xilinx может негативно сказаться на курсе акций AMD
1
Авторы вдохновлённой «Героями Меча и Магии» стратегии Songs of Conquest показали боевую систему игры
8
Обогнавший Core i9-10900K бюджетный Celeron G6900 протестирован в играх - low-end гейминг от RGHD
9

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 4
13
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
114
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
27
Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)
3

Сейчас обсуждают

Евгений Новиков
15:55
RX 570 = $170 ➔ RX 6500 XT = $200 GTX 1660 Ti = $280 ➔ RTX 3050 = $250
NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
puding
15:46
Согласно закону сохранения, невозможно принести пользу без противоположного эффекта. Так что все сходится в нулевой точке.
Утро 21 января Биткоин и Эфир встретили сильным падением – приход криптозимы или очередная коррекция
Insayder Ivan
15:44
Ниче не будет, центробанк напечатает бабла сколько угодно, иное дело что инфляция будет как в зимбабве
Обвал курса Эфира обрушил доходность майнинга – GeForce RTX 3080 окупается за 30 мес
McLaren AMG
15:44
Это конечно неплохо, но все равно дорогова-то
Утро 21 января Биткоин и Эфир встретили сильным падением – приход криптозимы или очередная коррекция
Александр Панов
15:42
А за что автору начислено вознаграждение?! Это тупо дословный пересказ ютуб-обзора itpedia! https://youtu.be/5PN5DTVIkoU
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
NEON_ft
15:42
Искренне желаю крипте рухнуть в днище, но пока эфир не будет ниже штуки баксов майнеры массово не побегут на авито впаривать свои жаренные карточки. Альтернатива только ввод pos алгоритма.
Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
Insayder Ivan
15:41
Ах тыж гниль петухайнерская, ну ниче сейчас уже на подходе закон в рф о запрете крипты
Обвал курса Эфира обрушил доходность майнинга – GeForce RTX 3080 окупается за 30 мес
ambient
15:41
страдаешь ? :DD
Утро 21 января Биткоин и Эфир встретили сильным падением – приход криптозимы или очередная коррекция
Insayder Ivan
15:40
И стоит ради этого воздух греть а гниль петухайнерская?
Обвал курса Эфира обрушил доходность майнинга – GeForce RTX 3080 окупается за 30 мес
Valery Pictures
15:39
Читая коменты местных пивоглотов которые ассоциируют 10 уровень атмосферы с +50% фарму серебра,я понимаю почему в игре так много еб..натов 45-50% побед,которые игру превратили в шлак!
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем