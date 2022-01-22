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Утро 21 января Биткоин и Эфир встретили сильным падением – приход криптозимы или очередная коррекция
Что происходит на рынке криптовалют, и почему Биткоин дешевеет? Давайте разбираться
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Биткоин падает. Аналитики по всему миру пытаются найти объективные причины происходящему, но пока кроме общих фраз не могут сказать ничего конкретного. Да, Центробанк РФ слегка подпортил настроение инвесторам, но всё это кажется весьма сомнительным фактором, ведь раньше любые новости с территории России не оказывали влияния на курс Биткоина. Если согласиться с подобными выводами, то получается, что сегодня криптовалюты настолько сильно уязвимы, что даже слухи о запрете могут вызвать обвал. 

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Сегодня мы попытаемся понять, что происходит, а также сделаем предположение о том, что нас ждёт в ближайшее время. Прежде всего эксперты ссылаются на негативные настроения на рынке. Давление на криптовалюты столь велико, что любая информация может быть воспринята как вызов, что приводит к расшатыванию курса и очередной коррекции. Аналитики полагают, что нужно просто подождать. Рано или поздно напряжение спадёт, а рынок начнёт расти.

Неожиданно упоминаются трейдеры. Якобы, эти ребята переоценили возможности Биткоина, поставив на его рост свыше 40 000 долларов. В итоге длинные позиции с кредитным плечом сыграли с этими ребятами злую шутку. На утро субботы зафиксированы масштабные ликвидации на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Получается, что трейдеры ставили на рост стоимости Биткоина несмотря на негативные прогнозы, а неуверенность инвесторов привела к массовым списаниям, что в свою очередь вызвало нервозность у других участников рынка. 

А вообще приходится констатировать, что сегодня наблюдается общее падение всех индексов крупнейших бирж планеты. ФРС больше не печатает триллионы долларов, пузырь понемногу начинает сдуваться, но крупным корпорациям нужны постоянные финансовые вливания. В последние годы работа крупных компаний превратилась из стабильного роста на 1-2% в год в настоящую гонку. Простой пример: за два года Apple выросла ровно в 2 раза – с 1.3 триллиона долларов до 2.65 на 22 января. Но ещё несколько недель назад рыночная капитализация детища Стива Джобса с лёгкостью перевалила за 3 триллиона. Эксперты полагают, что тренд на снижение биржевых индексов будет продолжаться, а с ним и падение криптовалют. 

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На утро субботы Биткоин обвалился до 35 500 долларов, а Эфир рухнул ниже 2500. Доходность майнинга падает, а значит в ближайшее время мы увидим, как останавливаются небольшие фермы. Люди просто не смогут работать при такой низкой доходности, поскольку электричество далеко не везде стоит так дёшево, как в Иркутской области. Нужен небольшой толчок. Возможно, какой-то глобальный отчёт, или заявление американского регулятора. Всё дело в том, что американские политики до сих пор не озвучили свою позицию относительно криптовалют. Если прения начнутся сейчас, то криптозима может наступить ещё до начала календарной весны. Если вы ждёте, что пузырь вот-вот лопнет, то самое время запасаться попкорном, ведь это может случиться очень скоро. 

#криптовалюты #биткоин #эфир
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