Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Обвал курса Эфира обрушил доходность майнинга – GeForce RTX 3080 окупается за 30 мес
Приходится констатировать, что вернуть вложения в видеокарту стоимостью 170 000 рублей вам никогда не удастся
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
2060 12Gb подешевела на 21000р
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

21 января 2022 года станет одним из самых тяжёлых и неожиданно плохих дней для криптовалют. Ещё совсем недавно эксперты вещали о скором приходе бычьего тренда, но в дело вмешался Центробанк России, планирующий сильно усложнить жизнь майнерам и держателям криптовалют. Неясно, чем всё закончится, но пока Биткоин падает, а с ним в пропасть летит и Эфир. Ситуация крайне тревожная, а налицо системный кризис. Скорее всего, геймеры уже начали праздновать, ведь многие из них верят, что только после ухода майнеров видеокарты начнут дешеветь. Как показала реальность, даже не имеющие ценности для фермеров графические чипы попадая в руки магазинов дорожают в несколько раз, но в данном случае это уже не имеет отношения к текущему материалу.

реклама

Сегодня мы попытаемся выяснить, стоит ли сегодня покупать видеокарту с целью отбить её в майнинге. Идея не нова и преследует многих геймеров. Почему бы и нет, ведь ночью компьютер будет тихонечко потрескивать, а пока владелец уйдёт на работу, добывать драгоценный Эфир. В качестве подопытных три видеокарты. По каждой рассмотрим доход и реальность возврата вложений. 

Radeon RX 6600 стоит 59 тысяч рублей. Она может предложить хешрейт 29 MH/s, потребляя при этом скромные 45 Вт. Согласно калькулятору доходности, месячный доход на такой видеокарте составит скромные 35.1 доллара или 2700 рублей. Несложно подсчитать, что сегодня одна из самых выгодных видеокарт позволяет вернуть вложения за 22 месяца или никогда, ведь впереди отказ от майнинга и переход на доказательство владения. Именно так, тот самый PoS. 

GeForce RTX 3060 LHR можно встретить за 79 тысяч. Обратите внимание, в магазинах доступны только видеокарты с блокировкой хешрейта. Это крайне важно, ведь именно этот показатель не позволяет графическому чипу работать в полную силу. Ну а в итоге мы получаем 34 MH/s, сжигая 110 Вт в час. За месяц на такой видеокарте можно заработать 38.66 доллара или 3000 рублей. 26 месяцев или бесконечность, выбирайте сами. В любом случае это гораздо дольше, чем мечтает любой майнер. А ведь ещё весной 2021 года можно было отбить вложения в GeForce RTX 3060 за каких-то 4 месяца. 

GeForce RTX 3080 LHR затянет на 173 000 рублей. Заплатив эту сумму, вы получите хешрейт 67 MH/s, но здесь ситуация аналогичны предыдущей, ведь блокировка хешрейта всё ещё работает. Показатели энергопотребления находится на отметке 230 Вт, поэтому здесь за розетку придётся платить больше, чем в предыдущем случае. Несмотря на это за месяц вам удастся заработать 75.6 доллара или 5800 рублей. Получается, что вернуть вложения удастся всего через каких-то 30 месяцев. 

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Сегодня мы вообще не рекомендуем вам покупать видеокарты для майнинга Эфира и любой другой криптовалюты. Перспективы крайне туманны, законодатели не могут прийти к общему мнению, а значит стоит повременить. Вообще нужно было пытаться майнить ещё год назад, сегодня момент безвозвратно упущен, а планы крупных майнинговых компаний не стоит рассматривать как пример для подражания. Им нужно куда-то инвестировать сотни миллионов долларов, которые они выводят из Эфира. Вы же тратите честно заработанные и далеко не миллионы, поэтому рисковать ими гораздо труднее. 

#майнинг #криптовалюты #geforce rtx 3080
17
Показать комментарии (17)

Материалы по теме

Появились первые предположения о производительности ASIC майнеров Intel
В Госдуме РФ хотят взять криптовалюты под контроль, ограничить майнинг и обложить фермеров налогами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ, а GeForce RTX 3060 стала самой популярной 20 января
79
Везучий майнер с парой ферм в одиночку добыл блок Ethereum и получил 170 монет стоимостью 40 млн руб
9
NVIDIA рассказала о производительности GeForce RTX 3050 и вызвала насмешки среди геймеров
45
24 смартфона Xiaomi скоро получат стабильную прошивку MIUI 13
2
Неизвестный майнер добыл 170 монет Эфира на 41 миллион рублей в соломайнинге
16
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
182
Виталик Бутерин назвал имя предполагаемого создателя Биткоина Сатоши Накамото
34
Shiba Inu и Dogecoin сильно подешевели и могут исчезнуть после прихода криптозимы
6
Китайский ровер "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны липкий грунт
9
В nVidia производительность новой RTX 3050 сравнивают с 5-летней GTX 1050
18
Witchfire от создателей The Vanishing of Ethan Carter выйдет в конце этого года в раннем доступе
1
Новая тайваньская солнечная электростанция "Sun Rock" будет производить 1 млн кВт/час энергии в год
12
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
89
Компания Radian разрабатывает космический аппарат горизонтального взлета и посадки
1
В Realme 9 Pro+ будут установлены новый чип Dimensity 920, 50-МП камера с OIS и экран на 90 Гц
+
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ, а Radeon RX 6500 XT появилась в продаже за 43 000р
81
Рублёвая цена AMD Radeon RX 6500 XT тоже известна
68
ФСБ убедила Центральный Банк РФ ввести полный запрет на оборот криптовалют в России - Bloomberg
217
Запуск Radeon RX 6500 ХТ в России провалился, а купить видеокарту за 17 999 р почти невозможно
32
Нужна ли в 2022 году дискретная видеокарта - Ryzen 3 3200G против 11 актуальных игр в тесте GG
25

Популярные статьи

20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
174
Мои впечатления от игры Metro Exodus Enhanced Edition. Москвичи узнали, что за МКАДом есть жизнь
74
AMD RX 6500XT: что ты такое
138
Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
53
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 4
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
9
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
94
Winter Sale: ключи на Windows 10 и Windows 11 доступны по цене от $7.43

Сейчас обсуждают

Михаил
20:08
В России как ты видишь много воняющих, я бы вообще на эту страну ни одной карты не выделил. Ну на счет 100 штык ты сбрехнул. Видимо карты сразу перекупам пошли. Откуда они тогда на авито? Размер чипа...
Видеокарт Radeon RX 6500 ХТ в продажу поступило так мало, что не досталось даже перекупщикам на eBay
Pavel Patron
20:08
На уровне 1660с
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
LastAtlant
20:08
мой любимый soundcloud оказывается вообще на 150 месте по этому списку.
«Яндекс.Музыка» вошла в мировой рейтинг музыкальных стриминговых сервисов с 2 % рынка
omoikane
20:08
тут местные эксперды вообще твердят что RISC-V ненужен и мертв, а оказывает он уже давно чуть ли не в каждом втором компе :D Да и Келлер вроде тоже работал над RISC-V.
NVIDIA разблокировала системный процессор GPU, повышающий производительность некоторых видеокарт
Михаил
20:07
Раз сказали так и будет, что продажи будут массовыми. Видимо пока только первая партия пришла.
Видеокарт Radeon RX 6500 ХТ в продажу поступило так мало, что не досталось даже перекупщикам на eBay
mr3080
20:07
И вк фсбшный
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
mr3080
20:07
В чем ты мазохист
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
San Sanich
20:06
Это лучше чем полный запрет, но угадайте к какой партии принадлежит Владимир Гутенев? Думаю, все догадываемся. Надежды, что сделают по уму крайне мало. Ну и в пакете мер, я бы ввёл ещё 100500% налог н...
В Госдуме РФ хотят взять криптовалюты под контроль, ограничить майнинг и обложить фермеров налогами
wolfire
20:05
он хорош тем что там много нонейм артистов и такой музыки всплывает, а спотифей яндекс это уже кто зарабатывает на этом
«Яндекс.Музыка» вошла в мировой рейтинг музыкальных стриминговых сервисов с 2 % рынка
Class1c
20:05
Самые верные криптоманы сейчас закупаются, а иные и кредиты не побрезгуют взять. Ну а в целом, авито уже заждался видеокарт от майнеров, так что ждём карты на вес)
Обвал курса Эфира обрушил доходность майнинга – GeForce RTX 3080 окупается за 30 мес
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем