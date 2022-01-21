Приходится констатировать, что вернуть вложения в видеокарту стоимостью 170 000 рублей вам никогда не удастся

21 января 2022 года станет одним из самых тяжёлых и неожиданно плохих дней для криптовалют. Ещё совсем недавно эксперты вещали о скором приходе бычьего тренда, но в дело вмешался Центробанк России, планирующий сильно усложнить жизнь майнерам и держателям криптовалют. Неясно, чем всё закончится, но пока Биткоин падает, а с ним в пропасть летит и Эфир. Ситуация крайне тревожная, а налицо системный кризис. Скорее всего, геймеры уже начали праздновать, ведь многие из них верят, что только после ухода майнеров видеокарты начнут дешеветь. Как показала реальность, даже не имеющие ценности для фермеров графические чипы попадая в руки магазинов дорожают в несколько раз, но в данном случае это уже не имеет отношения к текущему материалу.

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Сегодня мы попытаемся выяснить, стоит ли сегодня покупать видеокарту с целью отбить её в майнинге. Идея не нова и преследует многих геймеров. Почему бы и нет, ведь ночью компьютер будет тихонечко потрескивать, а пока владелец уйдёт на работу, добывать драгоценный Эфир. В качестве подопытных три видеокарты. По каждой рассмотрим доход и реальность возврата вложений.

Radeon RX 6600 стоит 59 тысяч рублей. Она может предложить хешрейт 29 MH/s, потребляя при этом скромные 45 Вт. Согласно калькулятору доходности, месячный доход на такой видеокарте составит скромные 35.1 доллара или 2700 рублей. Несложно подсчитать, что сегодня одна из самых выгодных видеокарт позволяет вернуть вложения за 22 месяца или никогда, ведь впереди отказ от майнинга и переход на доказательство владения. Именно так, тот самый PoS.

GeForce RTX 3060 LHR можно встретить за 79 тысяч. Обратите внимание, в магазинах доступны только видеокарты с блокировкой хешрейта. Это крайне важно, ведь именно этот показатель не позволяет графическому чипу работать в полную силу. Ну а в итоге мы получаем 34 MH/s, сжигая 110 Вт в час. За месяц на такой видеокарте можно заработать 38.66 доллара или 3000 рублей. 26 месяцев или бесконечность, выбирайте сами. В любом случае это гораздо дольше, чем мечтает любой майнер. А ведь ещё весной 2021 года можно было отбить вложения в GeForce RTX 3060 за каких-то 4 месяца.

GeForce RTX 3080 LHR затянет на 173 000 рублей. Заплатив эту сумму, вы получите хешрейт 67 MH/s, но здесь ситуация аналогичны предыдущей, ведь блокировка хешрейта всё ещё работает. Показатели энергопотребления находится на отметке 230 Вт, поэтому здесь за розетку придётся платить больше, чем в предыдущем случае. Несмотря на это за месяц вам удастся заработать 75.6 доллара или 5800 рублей. Получается, что вернуть вложения удастся всего через каких-то 30 месяцев.

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Сегодня мы вообще не рекомендуем вам покупать видеокарты для майнинга Эфира и любой другой криптовалюты. Перспективы крайне туманны, законодатели не могут прийти к общему мнению, а значит стоит повременить. Вообще нужно было пытаться майнить ещё год назад, сегодня момент безвозвратно упущен, а планы крупных майнинговых компаний не стоит рассматривать как пример для подражания. Им нужно куда-то инвестировать сотни миллионов долларов, которые они выводят из Эфира. Вы же тратите честно заработанные и далеко не миллионы, поэтому рисковать ими гораздо труднее.