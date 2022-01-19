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Shiba Inu и Dogecoin сильно подешевели и могут исчезнуть после прихода криптозимы
Какое будущее ждёт мемные криптовалюты? Давайте разираться
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Человечество не в первый раз сталкивается с массовыми пирамидами. Стоит понимать, что долгое время популярным финансовым пузырям вообще не могли придумать единого названия, поскольку мошенники промышляли в пределах отдельных государств или даже городов. В России на слуху МММ вместе со знаменитым халявщиком Лёней Голубковым и создателем пирамиды Мавроди. Приходится констатировать, что сегодня таланты этих двух персонажей были бы весьма кстати, ведь времена изменились, а создатели мемных криптовалют не только не сидят в местах не столь отдалённых, но и продолжают накапливать свои капиталы. 

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Сегодня мы изучим курс Shiba Inu и Dogecoin, рассмотрим мнение экспертов, а также поразмышляем о будущем этих сомнительных активов. Начнём с Dogecoin. Перед нами первопроходец, который благодаря своему названному отцу Илону Маску смог не только вырасти на десяти и тысячи процентов, но и открыл двери десяткам мошеннических токенов. Судя по всему, основатель Tesla нашёл себе новую игрушку или занят чем-то другим, ведь из-за недостатка внимания Dogecoin зачах. В последние 3 месяца он потерял половину стоимости и продолжает падать в бездну. Если сравнивать с показателями весны 2021, то перед нами один из самых больших неудачников на рынке криптовалют. 

Shiba Inu удалось не только догнать, но и перегнать Dogecoin. В какой-то момент разработчики использовали громкое имя Виталика Бутерина, отправив ему 50% всех монет. После это пустили слух о листинге на Robinhood, а в последнее время занялись созданием игры для смартфонов. Ребята создают имитацию бурной деятельности, рассказывая о планах и свершениях. На самом деле у разработчиков всё просто супер, ведь они уже давно заработали по несколько сотен миллионов долларов, а сейчас просто развлекаются от безделья. За последние 3 месяца курс Shiba Inu упал в 3 раза, суточные объёмы торгов снижается, а доверие пользователей улетучивается. В связи с этим можно констатировать исход держателей с платформы ShibaSwap. Напомним, это депозитное хранилище, где владельцы Shiba Inu могли оставлять свои монеты в стейкинге, зарабатывая деньги за их хранение. Судя по всему, нестабильность актива и высокие риски приводят к потере привлекательности ShibaSwap. 

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Так какая же судьба ждёт мемные криптовалюты? На этот счёт есть несколько мнений и все они крайне удручающие. Предположим, что вскоре наступит криптозима. С вероятностью до 100% можно предположить, что Биткоин и Эфир не умрут, а вот для Shiba Inu и Dogecoin это будет окончательный и бесповоротный крах. Обычные пользователи захотят вернуть вложения, ажиотаж станет нарастать, что обрушит курс монет в десятки и сотни раз. В результате криптовалюты очистятся, избавившись от мусорных активов. Даже если никакой криптозимы не будет, мемные криптовалюты обречены. Впереди масштабные ограничения, которые сегодня рассматривают политики по всему миру. На этом фоне могут сильно подешеветь даже Биткоин и Эфир, а уж собачьи токены растворятся с такой скоростью, что мы даже не вспомним об их существовании.

#криптовалюты #dogecoin #shiba inu
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