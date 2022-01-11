В 2020 году суд уже отклонил аналогичный иск на 500 миллионов рублей

Обычные пользователи даже не задумываются о том, насколько сложно создать полноценный компьютерный процессор. Нужно понимать, что даже если группа инженеров и сможет разработать высокоэффективную архитектуру, то придётся искать подрядчика, который будет выпускать чипы на своих мощностях. В настоящее время только TSMC и Samsung способны предложить современные 7-нм технологический процесс, в то время как даже китайские полупроводниковые гиганты не могут перешагнуть планку в 22 нанометра. Поскольку немалая часть технологий изначально была создана в США, то американское правительство активно использует язык санкций, запрещая поставки в адрес неугодных компаний и целых стран.

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В связи с этим ранее были озвучены планы, согласно которым российские инженеры должны догнать и перегнать западных. Второе утверждение явно преждевременное, впрочем, как и первое. Сообщается, что к 2030 году планируется построить полноценное предприятие, выпускающие чипы по 16-нм нормам. Давайте обойдёмся без сравнений с гигантами, ведь российские процессоры пока тоже не отличаются высокой производительностью. Возвращаясь к первому предложению данного материала, дополним, что создание процессора – это ещё и очень затратное предприятие. Именно поэтому отечественным инженерам крайне сложно обойтись без государственной поддержки. Известно, что в 2016 году компания «Байкал Электроникс» получила 1.2 миллиарда рублей, которые пошли на разработку серверного процессора «Байкал-S».

В качестве финального срока значился 2019 год, но первые готовые камни появились только к концу 2021. В связи с этим Минпромторг подал заявление в суд, требуя с разработчика 257.3 миллиона рублей в виде штрафных санкций за срыв сроков. Представители «Байкал Электроникс» полагают, что санкции необоснованны. Они признают срыв сроков, но уверены, что сама сумма слишком высокая и явно не соответствует реальным потерям. Что до Минпромторга, то там настаивают на неудовлетворительных результатах, в ходе которых процессор «Байкал-S» не соответствует оговорённым в заявке требованиям.

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Чем всё закончится, предсказать сложно. Вполне возможно, что штрафа не будет. Дело в том, что Минпромторг в 2020 году уже подавал аналогичный иск. Тогда с «Байкал Электроникс» потребовали 500 миллионов рублей, вот только суд встал на сторону последней. Вполне возможно, что на этот раз результат будет аналогичный. Кстати, несмотря на явные противоречия в отношение ведения хозяйственной деятельности, Минпромторг в конце 2021 года перечислил «Байкал Электроникс» 9.44 миллиарда рублей, которые пойдут на процессоры «Байкал-S2» и «Байкал-L».