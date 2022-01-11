Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
«Байкал Электроникс» получила иск на 267 млн рублей за срыв разработки процессора «Байкал-S»
В 2020 году суд уже отклонил аналогичный иск на 500 миллионов рублей
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070

Обычные пользователи даже не задумываются о том, насколько сложно создать полноценный компьютерный процессор. Нужно понимать, что даже если группа инженеров и сможет разработать высокоэффективную архитектуру, то придётся искать подрядчика, который будет выпускать чипы на своих мощностях. В настоящее время только TSMC и Samsung способны предложить современные 7-нм технологический процесс, в то время как даже китайские полупроводниковые гиганты не могут перешагнуть планку в 22 нанометра. Поскольку немалая часть технологий изначально была создана в США, то американское правительство активно использует язык санкций, запрещая поставки в адрес неугодных компаний и целых стран.

реклама

В связи с этим ранее были озвучены планы, согласно которым российские инженеры должны догнать и перегнать западных. Второе утверждение явно преждевременное, впрочем, как и первое. Сообщается, что к 2030 году планируется построить полноценное предприятие, выпускающие чипы по 16-нм нормам. Давайте обойдёмся без сравнений с гигантами, ведь российские процессоры пока тоже не отличаются высокой производительностью. Возвращаясь к первому предложению данного материала, дополним, что создание процессора – это ещё и очень затратное предприятие. Именно поэтому отечественным инженерам крайне сложно обойтись без государственной поддержки. Известно, что в 2016 году компания «Байкал Электроникс» получила 1.2 миллиарда рублей, которые пошли на разработку серверного процессора «Байкал-S».

В качестве финального срока значился 2019 год, но первые готовые камни появились только к концу 2021. В связи с этим Минпромторг подал заявление в суд, требуя с разработчика 257.3 миллиона рублей в виде штрафных санкций за срыв сроков. Представители «Байкал Электроникс» полагают, что санкции необоснованны. Они признают срыв сроков, но уверены, что сама сумма слишком высокая и явно не соответствует реальным потерям. Что до Минпромторга, то там настаивают на неудовлетворительных результатах, в ходе которых процессор «Байкал-S» не соответствует оговорённым в заявке требованиям.

анонсы и реклама
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Чем всё закончится, предсказать сложно. Вполне возможно, что штрафа не будет. Дело в том, что Минпромторг в 2020 году уже подавал аналогичный иск. Тогда с «Байкал Электроникс» потребовали 500 миллионов рублей, вот только суд встал на сторону последней. Вполне возможно, что на этот раз результат будет аналогичный. Кстати, несмотря на явные противоречия в отношение ведения хозяйственной деятельности, Минпромторг в конце 2021 года перечислил «Байкал Электроникс» 9.44 миллиарда рублей, которые пойдут на процессоры «Байкал-S2» и «Байкал-L».

#процессоры #байкал-s
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Представители AMD объяснили сравнение производительности 28-ваттного Ryzen 6800U с 15-ваттным 5800U
Core i3-12100F за $100 vs Ryzen 5 3600 за $250 – оптимальный игровой CPU для бюджетного геймера
Изучаем прирост скорости CPU Intel в играх за 2 года – Core i5-12400F vs Core i5-10400F от Bk
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
67
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
178
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
43
Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
16
Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
2
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
66
Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
57
Украденную в США партию видеокарт GeForce RTX 3000 обнаружили после Нового года во Вьетнаме
6
Компанию Norton раскритиковали за использовании майнера в своем антивирусном ПО
4
Основатель Binance Чанпэн Чжао за 4 года заработал $93 млрд, но биржа всё ещё не имеет штаб-квартиры
2
42 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
6
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть перенесён, а владельцы PlayStation 5 увидят его не раньше 2023 г
18
Похоже, Age of Empires IV и впрямь готовится к выходу на консолях Xbox
1
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
257
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
168
Цена на Ethereum устремилась вниз, вслед за ней и доходность майнинга
38
Распродажа не помогла: Battlefield 2042 продолжает стремительно терять «онлайн» в Steam
31
EVGA ухудшила условия гарантии на видеокарты NVIDIA и увеличила плату за 7-летнюю поддержку в 2 раза
2
Вспышки сверхновых могли стать причиной возникновения жизни на Земле
13
Cadillac представила InnerSpace - беспилотный спортивный автомобиль будущего
11

Популярные статьи

5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
57
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
15
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
74
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
78
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
58
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Нарушают ли тяговые лучи законы физики. Это зависит от обстоятельств.
9
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
32
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
13
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4)
+

Сейчас обсуждают

fint1982
12:50
На этой материнке 2 слота M.2 "быстрые", 1 от процессора , второй от чипсета, а третий отключает 1 из портов sata и работает на скорости sata?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
mindforms
12:49
Лично я непонимаю только,о чём там можно разговаривать 7.5 часов с делегацией из США - Рябков гринкарту для детей выпрашивал)))
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
Alirza Razakhanov
12:49
У кого что болит, тот о том говорит
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
Александр Поперечный
12:48
Как же у вас малолетних игорьков бомбит)))
Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
Дмитрий
12:48
Хороший такой радиатор на ссд в виде свастона.
TeamGroup и ASUS представили оперативную память T-FORCE DDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0
mindforms
12:48
пиндосы не уползут под раковину, зато вместо РФ будет куча маленьких россий, а Китай останется без тайваня, но с Уралом)
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
REY_B_
12:46
Странно, я ещё чуть ли не год назад прогнозировал "в маю упадёт, в сезону отчётности в США подскочит, к Новому Году просядет, а дальше затяжное падение с конкретикой в Марте". Что? Не сбылось? Богат л...
Биткоин и Эфир сильно подешевеют, а альткоины потеряют до 90% стоимости – эксперты РБК
Дмитрий
12:46
Поскорее хотят выкинуть на рынок, пока еще биток не упал на дно.
Версия NVIDIA GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти сегодня станет доступна для заказа
Jaster
12:45
Ну может его не включают просто )
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
SeTi2019
12:45
300 млн выручки в год пандемии, а в другое время они хоть в ноль выйдут? Даже эти 300 млн прибыли- при такой прибыльности окупаемость (инвесторы как бы должны окупить свои вложения) составит 17.5 млр/...
Российский стартап Miro привлёк зарубежных инвестиций на $476 млн и оценивается в $17.5 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем