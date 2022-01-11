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42 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
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Xiaomi выпускает десятки смартфонов в год. Кроме официальных международных версий есть ещё и специализированные модели, которые созданы только для Китая и Индии. Они получают новые названия и позволяют экспериментировать в различных ценовых сегментах, отвоёвывая рынок за счёт низкой стоимости и многих других преимуществ. Многие наши читатели могут и вовсе быть незнакомы с некоторыми из указанных ниже аппаратов. Однако привычка покупать недорогие смартфоны на китайских площадках часто приводит к тому, что на отечественных рынках появляются небольшие партии мобильников, предназначенных для индийского или китайского рынков.

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Что любопытно, именно они становятся первыми претендентами на получение новых прошивок. После завершения новогодних праздников инсайдеры опубликовали обновлённый список смартфонов, которые в 2022 году получат MIUI 13. Всего указаны 42 аппарата. Скорее всего, список неполный, поскольку не включает некоторые клоны. Кроме того, инсайдеры не указывают, какие из аппаратов получат глобальную версию, а какие смогут претендовать только на китайскую. Предполагается, что большинство телефонов получат MIUI 13 на базе новой операционной системе Android 12. Пожалуй, только Redmi Note 9 останется на старой Android 11.

Что до сроков, то инсайдеры назвали несколько девайсов, которые уже могут похвастать стабильной прошивкой. Это Redmi K40 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro и обычная версия Mi 11. Отдельно отмечается, то это китайская оболочка, а о времени выхода глобалки пока ничего неизвестно. Предполагается, что рассылка стабильной бета-версии начнётся в начале февраля. В списке флагманы 2021 года, а вот новый Mi 12 уже идёт с MIUI 13 на борту.

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Xiaomi не называет сроков рассылки региональных версий прошивки. Именно поэтому мы не можем даже предположить, когда китайская компания начнёт выпуск российской версии MIUI 13. А вообще многие смартфоны, указанные в списке, до сих пор не получили MIUI 12.5 Enhanced Edition. В связи с этим насовсем ясно, ждать ли нам более новую прошивку или всё же сперва появится именно улучшенная версия MIUI 12.5.

  1. Mi 12
  2. Redmi K40
  3. Mi MIX 4
  4. Redmi Note 9 Pro
  5. Mi 10 Youth Edition
  6. Mi 11X Pro
  7. Mi 10 Extreme Edition
  8. Redmi 10 Prime
  9. Mi 11 Pro
  10. Mi Pad 5 Pro 5G
  11. Mi 11 Youth Edition
  12. Mi Pad 5 Pro
  13. Redmi 10X
  14. Redmi K30i 5G
  15. Redmi K40 Game Enhanced Edition
  16. Redmi K40 Pro+
  17. Redmi Note 10
  18. Xiaomi Civi
  19. Mi 10 Pro
  20. Redmi Note 11 Pro
  21. Redmi K40 Pro
  22. Redmi Note 11 Pro+
  23. Redmi K30 Extreme Edition
  24. Mi 12X
  25. Mi CC9 Pro
  26. Mi 11 Lite
  27. Redmi Note11 Pro
  28. Mi 11
  29. Redmi K30 Pro
  30. Mi 10
  31. Mi 11i
  32. Redmi Note 9
  33. Redmi K30
  34. Mi 12 Pro
  35. Redmi 10X Pro
  36. Redmi Note 11 5G
  37. Mi 11 Ultra
  38. Mi Pad 5
  39. Redmi K30 5G
  40. Redmi 10
  41. Redmi Note 10 Pro
  42. Redmi K30S Extreme Edition
#xiaomi #android 12 #miui 13 #прошивки
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