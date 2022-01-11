Ищите свой телефон в списке из 42 актуальных аппаратов Xiaomi

Xiaomi выпускает десятки смартфонов в год. Кроме официальных международных версий есть ещё и специализированные модели, которые созданы только для Китая и Индии. Они получают новые названия и позволяют экспериментировать в различных ценовых сегментах, отвоёвывая рынок за счёт низкой стоимости и многих других преимуществ. Многие наши читатели могут и вовсе быть незнакомы с некоторыми из указанных ниже аппаратов. Однако привычка покупать недорогие смартфоны на китайских площадках часто приводит к тому, что на отечественных рынках появляются небольшие партии мобильников, предназначенных для индийского или китайского рынков.

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Что любопытно, именно они становятся первыми претендентами на получение новых прошивок. После завершения новогодних праздников инсайдеры опубликовали обновлённый список смартфонов, которые в 2022 году получат MIUI 13. Всего указаны 42 аппарата. Скорее всего, список неполный, поскольку не включает некоторые клоны. Кроме того, инсайдеры не указывают, какие из аппаратов получат глобальную версию, а какие смогут претендовать только на китайскую. Предполагается, что большинство телефонов получат MIUI 13 на базе новой операционной системе Android 12. Пожалуй, только Redmi Note 9 останется на старой Android 11.

Что до сроков, то инсайдеры назвали несколько девайсов, которые уже могут похвастать стабильной прошивкой. Это Redmi K40 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro и обычная версия Mi 11. Отдельно отмечается, то это китайская оболочка, а о времени выхода глобалки пока ничего неизвестно. Предполагается, что рассылка стабильной бета-версии начнётся в начале февраля. В списке флагманы 2021 года, а вот новый Mi 12 уже идёт с MIUI 13 на борту.

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Xiaomi не называет сроков рассылки региональных версий прошивки. Именно поэтому мы не можем даже предположить, когда китайская компания начнёт выпуск российской версии MIUI 13. А вообще многие смартфоны, указанные в списке, до сих пор не получили MIUI 12.5 Enhanced Edition. В связи с этим насовсем ясно, ждать ли нам более новую прошивку или всё же сперва появится именно улучшенная версия MIUI 12.5.